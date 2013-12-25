وقف از عوامل پیشرفت تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام و المسلمین ولی عادلی ظهر چهارشنبه در همایش وقف و رسانه در خصوص برگزاری این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش ایجاد هماهنگی، زمینه لازم و آمادگی در رسانه ها جهت استفاده از ظرفیت های رسانه ای به منظور پوشش دادن برنامه های هفته وقف است.

وی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به توجه به توانمندی های اصحاب رسانه و قلم از نقطه نظرات آنان استفاده می کند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: از دیرباز در تاریخ اسلام و پیش از اسلام وقف وجود داشته و می توان گفت که وقف پشتوانه اقتصادی مسلمین است.

وی با بیان اینکه وقف یکی از عوامل پیشرفت تمدن اسلامی است، تصریح کرد: وقف یکی از مهمترین زیرساخت هابرای ترویج فرهنگ اسلامی و تشیع بوده است.

عادلی در ادامه ساخت مراکز فرهنگی که موجب ترویج اسلام و تشیع شده است را از برکات وقف عنوان کرد و گفت: از درآمد موقوفات نیز برای احیا و تداوم اسلام استفاده شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در گسترش و ترویج فرهنگ وقف اذعان داشت: کار اصلی رسانه ها شکل بخشی به افکار و اندیشه ها است به نوعی رسانه ها ابزار قدر هستند و توانایی تغییر افکار را دارند.

مدیرکل اوقاف گیلان با تاکید بر اینکه باید مردم را نسبت به وقف آگاه کنیم، اظهار داشت: رسانه ها در افزایش آگاهی مردم از جایگاه وقف و گسترش فرهنگ وقف می توانند نقش موثری ایفا کنند.

وی اشاره کرد: بخشش در راه خدا، نجات انسان ها، مبارزه با مصرف گرایی، ساخت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، کمک به دانش آموزان نیازمند و غیره از پیامدهای وقف است.

عادلی در ادامه با بیان اینکه در بحث وقف اقدامات خوبی در استان انجام گرفته است، گفت: امید است در زمینه وقف های جدید نیز اقدامات خوبی صورت گیرد.

وی گفت: قرآن، اهل بیت (ع)و موقوفات سه مورد از ماموریت های مهم اوقاف و امور خیریه در کشور است که در استان نیز در حال شکل گیری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان یادآور شد: امسال بیش از 59 هزار نفر در مسابقات قرآنی استان شرکت کردند.

وی همچنین با بیان اینکه موقوفات استان در مقایسه با سایر استان ها بسیار ناچیز است، عنوان داشت: تعداد موقوفات استان بیش از سه هزار موقوفه و 23 هزار رقبه است که این آمار در سایر استان ها بیشتر است.