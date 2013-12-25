نقش مهم اداره ثبت احوال در آينده جمعيتي/ ثبت 2.68 تولد در مقابل هر وفات در بندرریگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش عصر چهارشنبه در ديدار با مسئولان اداره ثبت احوال اين شهر به مناسبت هفته ثبت احوال اظهار داشت: اداره ثبت احوال نقش مهمي در آينده جمعيتي ايران ايفا مي كند.

امام جمعه بندر ریگ گفت: وجود اين اداره در بخش ريگ از ضروريات اين منطقه بود که به لطف خداوند چندی پیش این مهم تحقق یافت.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعيت در بندر ريگ و روستاهای تابعه بخش ریگ وجود اين اداره به شدت احساس مي شد؛ چرا كه زاد و ولدها و همچنين وفات هاي موجود در اين منطقه همه در ثبت احوال گناوه ثبت مي شد.

هاشمی منش اضافه کرد: به همين خاطر بود كه در اكثر آمارگيري ها جمعيت بخش ريگ حالت يكسان و ثابت به خود گرفته بود.

ثبت 64 وفات در مقابل 172 تولد در بندرریگ

رئيس اداره ثبت احوال بخش ريگ در ادامه اين ديدار از مشكلات موجود در اين مركز گفت و اظهار داشت: با توجه به اينكه ساختمان اين مركز چند ماهي بيشتر نيست كه راه اندازي شده است، لذا داراي كمبودها و نواقصاتی است.

عبدالحميد عبدالهي گفت: از ساير مسئولان و همچنين خيرين بندر ريگي تقاضامندم در زمینه مرتفع کردن مشكلات اداره ثبت احوال بخش ریگ گام بردارند.

عبدالهی با ارائه آماري از زاد و ولد در بخش ريگ از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه بیان داشت: در این مدت میزان ولادت 172 مورد بوده که از این تعداد 74 نفر نوزاد پسر و 98 نفر نوزاد دختر است.

رئيس اداره ثبت احوال بخش ريگ در پایان گفت: ميزان وفات های ثبت شده در این اداره نیز در مدت فوق الذکر 64 مورد است.