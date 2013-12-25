کیفیت پخت نان در قشم افزایش یابد/ با نانوایی های متخلف برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی عصر چهارشنبه در جلسه کمیته آرد و نان شهرستان قشم عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرستان قشم و شهر قشم پذیرای گردشگران و مسافرانی از دیگر استانهای کشور است باید کیفیت نان در این شهرستان مناسب باشد و نانوایی ها باید کیفیت نان های خود را بالا ببرند تا مردم هیچ دغدغه ای از این موضوع نداشته باشند و دور ریزی نان نیز خاتمه یابد.

وی ادامه داد: نانوایان باید ساعت پخت و نرخ و وزن نان خود در قالب یک تابلو بر سردرب نانوایی ها نصب کنند و در غیر این صورت با آنها بر خورد می شود.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار قشم با اشاره به لزوم پخت نان با کیفیت برای شهروندان، افزود: باید همه وظیفه خود را انجام دهند و همه دستگاه های مر تبط با شورای آرد و نان با همکاری همدیگر در جهت بهبود کیفیت نان قدم بردارند.

رضایی یادآور شد: نانوایی هایی که در پروانه کسب آنها نوع پخت نان مشخص شده، حق پخت نوع دیگری را ندارند و اگر گزارشیدر این خصوص برسد با آنها بر خورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نانوای هایی که بدون اطلاع بیش از دو روز تعطیل شوند پروانه آنها باطل و با متصدی آن بر خورد و پروانه فعالیت آن باطل می شود، تصریح کرد: همه نانوای ها ملزم هستند که پروانه بهداشتی داشته باشند و نانوای هایی که نان بسته بندی در سوپر مارکت ها عرضه می کنند باید پروانه بهداشتی و تاریخ تولید و انقضا را بر روی آن درج کنند.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار قشم اظهار داشت: در صورتی که آرد با کیفیت به دست نانوای ها آنها مراقب خواهد بود که نان با کیفیت پخت کنند و به دست شهروندان بدهند.

رضایی در ادامه گفت: مشاهده شده که در اکثر سوپر مارکت ها نان بسته بندی گران به مشتری ها می فروشند که باید با نظارت بیشتر این مشکل رفع شود و نان بسته بندی شده با10 در صد سود قابل فروش است و نباید گران تر به شهروندان فروخته شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل سوخت نانوایی ها نیز باید از طریق شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان قشم پیگیری و حل شود تا نانوایی ها بتوانند هر چه بهتر خدمات رسانی کنند.

معاون فرماندار قشم همچنین از در خواست راه اندازی چند نانوایی جدید درشهرها و روستاهای این شهرستان نیز خبرداد و گفت: برای هر واحد نانوایی ماهیانه 15 تن آرد سهمیه داده می شود.