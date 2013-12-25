102 میلیون ریال پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شد

محمد رضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرح نظارتی ویژه شب یلدا هزار و 629 مورد بازرسی از واحدهای صنفی میوه فروشی، آجیل، خشکبار و شیرینی فروشی در سطح استان انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: برابر ابلاغ مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، طرح نظارتی ویژه شب یلدا از 24 آذر تا اول دی ماه سال جاری به صورت همزمان در کل استان به اجرا درآمد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز گیلان گفت: در اجرای این طرح که به مدت یک هفته در استان به طول انجامید هزار و629 مورد بازرسی از واحد های صنفی میوه فروشی، آجیل، خشکبار و شیرینی فروشی در سراسر استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی ها در سطح استان 66 مورد منجر به تشکیل پرونده تخلف شد که ارزش ریالی آن 102 میلیون ریال معادل 10 میلیون تومان است.

شهبازی اظهارداشت: همچنین31 مورد گزارش مردمی نیز در سطح استان در خصوص تخلف واحدهای صنفی اقلام شب یلدا از سوی مردم انجام گرفته که برای 11 مورد با ارزش ریالی 11 میلیون ریال پرونده تشکیل شد.

وی عنوان کرد: بنابراین 20 مورد گشت مشترک واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف با تعزیرات حکومتی در اجرای طرح نظارتی شب یلدا صورت گرفته است که از این تعداد گشت مشترک پنج مورد مربوط به شهرستان رشت بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان با بیان اینکه تعداد بازرسی های صورت گرفته در شهرستان رشت برای اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا 429 مورد است، تصریح کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در شهرستان رشت 23 مورد با ارزش ریالی 38 میلیون ریال است.

وی گفت: تعداد گزارشات مردمی در خصوص تخلفات صنف ها در طرح نظارتی ویژه شب یلدا 18 مورد است که از این تعداد هشت مورد با ارزش ریالی 9 میلیون ریال منجر به تشکیل پرونده شد.

شهبازی متذکر شد: از 429 مورد بازرسی انجام گرفته در شهرستان رشت 338 مورد مربوط به میوه فروشی، 35 مورد شیرینی فروشی و 56 مورد نیز مربوط به آجیل و خشکبار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیشترین میزان تخلفات در شهرستان رشت با 17 مورد در صنف میوه فروشی بوده است، اظهار داشت: ارزش ریالی 17 مورد تخلف در صنف میوه فروشی 30 میلیون ریال است.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان یادآور شد: تمرکز بازرسی ها در میوه هایی از قبیل هندوانه، انار، سیب، پرتقال و غیره بوده است.

وی یادآور شد: بعد از صنف میوه فروشی، شیرینی فروشی با پنج مورد تخلف، بیشترین آمار تخلف را در اجراط طرح نظارتی ویزه شب یلدا در شهرستان رشت به خود اختصاص داده است.