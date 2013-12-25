مهمترین مشکل جامعه هنری فقدان داده های آماری دقیق است

مرتضی گودرزی دیباج عصر امروز در آیین افتتاحیه همایش علمی هنر معاصر ایران، تحلیلها و آسیبها در حوزه هنری کرمانشاه اظهار داشت: بزرگترین مسئلهای که در حوزه هنری و جامعه هنری با آن مواجه هستیم، فقدان دادههای آماری دقیق در خصوص اعضای جامعه هنری است.
گودرزی دیباج ادامه داد: تحلیل هایی که پیرامون هنر ارائه میکنیم باید مبتنی بر داده های دقیق آماری باشد، چرا که تحلیل های ناقص به نتیجه نمیرسد.
وی با بیان اینکه سیستم هنری یک NGO است، خاطرنشان کرد: سئوال اساسی پیرامون حوزههای تجسمی این است که فارغالتحصیلان عرصه هنرهای تجسمی کجا مشغول به کار هستند.
به گفته مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور، برای بیدار شدن هنرمندان باید با بیداری اسلامی خود را به خواب نزنیم و در زیر این نور، تاریکی جلوی چشممان را نگیرد.
وی نهاد های حامی هنر را محدود دانست و تاکید کرد: در طول تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تاکنون در هیچ دوره ای به اندازه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هنر هزینه نشده است.
این مسئول با بیان اینکه هزینه ها یی صرف آثار شبه هنری میشود، گفت: اغلب سازمان ها به سوی ارائه گزارش برای نشان دادن کمیت کارها پیش می روند.
وی با اشاره به اینکه کمیت به اندازه کیفیت در آثار هنری پیشرفت نکرده، افزود: اهالی هنر افراد قابل اعتمادی در جامعه هستند که مشکلاتی دارند.
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