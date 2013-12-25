مخزن ذخيره آب تفت آماده بهره برداري شد

علي قادري نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عمليات ساخت مخزن ذخيره آب پنج هزار مترمكعبي شهر تفت كه از تير ماه سال 91 آغاز شده بود با پيشرفت فيزيكي 100درصد به اتمام رسيد و به صورت آزمايشي در مدار بهره برداري قرار گرفت.

وي عنوان كرد: عمليات اجرايي اين مخزن با اعتباري بالغ بر هفت هزار و500 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني و خشكسالي به پايان رسيد .

مدير امور آبفاي تفت ضمن خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح، ظرفيت ذخيره سازي و متعادل سازي فشار آب شبكه شهري افزايش مي يابد.

قادري نسب اظهار داشت: در حال حاضر حجم مخازن موجود در شهر تفت هفت هزار و 200 متر مكعب است كه با بهره برداري از مخزن ياد شده، اين حجم به 12هزار و 200 متر مكعب افزايش مي يابد كه در زمان قطعي آب توان تامين آب مصرفي مشتركين را به مدت 36 ساعت داراست.

وي بيان كرد: در حال حاضر آب شرب شهروندان تفت از خط انتقالی و هفت حلقه چاه تامين می ‌شود.