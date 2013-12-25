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۴ دی ۱۳۹۲، ۲۰:۰۰

ظهیری:

رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف تاثیر گذار هستند

رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف تاثیر گذار هستند

رشت - خبرگزاری مهر: قائم مقام صدا و سیمای مرکز گیلان گفت: رسانه ها در ترویج فرهنگ وقف تاثیر گذار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهیری ظهر چهارشنبه در همایش وقف و رسانه که در سالن اجتماعات دکتر رحمدل مجتمع خاتم الانبیا (ص) رشت بر گزار شد با اشاره به آیه 96 سوره نحل افزود: خداوند در سوره نحل می فرماید آن چیزی که نزد شما است از بین می رود و آنچه پیشاپیش می فرستید پیش خدا ماندگار است و باقی می ماند.

وی اظهارداشت: آنچه را که انسان وقف می کند ماندگار می ماند و باقیات و صالحاتی است که برای انسان ثبت می شود.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز گیلان مسجد و مدرسه جامع رشت را از موقوفاتی عنوان کرد که امروز مردم برای نماز خواندن و طلاب برای آموزش احکام از آن استفاده می کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در تبیین جایگاه وقف اذعان داشت: رسانه ها باید برای تبیین و ترویج فرهنگ وقف به گونه ای کار کنند که اهمیت و جایگاه آن برای مردم بیشتر شناخته شود و مردم بتوانند الگو بگیرند.

ظهیری گفت:در رسانه های بیگانه از افسانه ها فیلم و مستند می سازند که بر مردم تاثیر می گذارد در حالیکه داستان وقف در کشور ایران داستان راستان است.

وی تاکید کرد: رسانه ها با تولیدات و اصحاب قلم با نوشته های خود می توانند در ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاثیر گذار باشند.

کد مطلب 2202617

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