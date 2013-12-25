جلسه کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته امداد شهرستان صومعه سرا عصر چهارشنبه در این نشست گفت: این کمیته به منظور فراهم‌ سازی زمینه‌ های بهره‌گیری هرچه بیشتر محرومان و مستضعفان جامعه از امکانات خدماتی و رفاهی دستگاه‌ ها و دوایر دولتی و غیردولتی تشکیل شده است.

علیرضا محمدی اظهار داشت: تقویت راهکارهای نهضت خدمت‌رسانی به مردم و همچنین مشارکت و حضور شایسته ولی نعمتان جامعه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر دلایل تشکیل این کمیته است.

وی اذعان داشت: از جمله وظایف و ماموریت‌های این کمیته تبیین نقش مؤثر محرومان در دفاع از آرمان‌ ها و ارزش‌ های انقلاب و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی هرچه بیشتر محرومان با دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف و معرفی خدمات و دستاوردهای سه دهه تلاش در جهت محورمیت‌ زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است.

رئیس کمیته امداد با اشاره به راهبردهای اجرایی دهه فجر امسال افزود: الگو سازی صحیح از آئین های انقلاب اسلامی، تقویت آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و ارائه تصویری هنرمندانه از آن و از همه مهمتر مردمی کردن مراسم دهه فجراز جمله راهبردهایی هستند که باید در این مسیر حرکت کنیم.

وی در ادامه برنامه های دهه فجر را جشن توانمندی، ایستگاه صلواتی، ویزیت رایگان، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، توزیع کالا و بسته فرهنگی، گزارش عملکرد و پتانسیل دهیاران و شوراها عنوان کرد.