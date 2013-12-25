وقف احسان ماندگار و اقدام خداپسندانه است

عزیز خادم شریف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سنت حسنه و صدقه جاریه در طول تاریخ اسلام از پایه های ایجاد تمدن عظیم اسلامی بوده است و مومنان پاک اندیش و پارسا هر یک به فراخور حال خویش بدین امر اهتمام ورزیده و از خویش میراثی جاودان به یادگار گذارده اند و اینک این میراث در دستان ماست.

وی اذعان داشت: در همین راستا سازمان اوقاف و امور خیریه قصد دارد پیرو تاکید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان، مبنی بر گسترش و ترویج فرهنگ وقف و معرفی خدمات ارزشمند واقفان و خادمان عرصه وقف و تشویق عموم مردم به این سنت حسنه، برنامه های فرهنگی در هفته وقف را برگزار کند.

رئیس اداره اوقاف هدف از اجرای این برنامه را ترویج و گسترش فرهنگ وقف و نیکوکاری و بهره برداری مطلوب از موقوفات و بقاع متبرکه، بازتاب تلاش های سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه اکرام و بزرگداشت اهداف وقف، تشویق عموم مردم خصوصا خیرین به امر وقف با تقدیر شایسته از خادمان و مروجان عمل احسان ماندگار وقف، معرفی خدمات ارزشمند واقفین و خادمان عرصه وقف، نشان دادن ثمرات و برکات وقف به عموم اقشار جامعه عنوان کرد.

خادم شریف از دیگر اهداف وقف را اطلاع رسانی و ارائه عملکرد سازمان، انسجام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هفته وقف، تجلیل از متولیان و خادمان عرصه وقف، موقوفات و بقاع متبرکه و ایجاد زمینه لازم برای مشارکت آحاد جامعه به ویژه خیرین در عرصه وقف اعلام کرد.

وی روز شمار هفته وقف را دوشنبه 9 دی 1392 وقف، قرآن ، ولایت و بصیرت دینی، سه شنبه 10 دی ماه وقف، سنت نبوی، سیره ی ائمه اطهار(ع)، چهارشنبه 11 دی ماه وقف، نهاد ممتاز دینی ونقش نظام اسلامی، پنج شنبه 12 دی ماه وقف تجلی مودت اهل بیت (ع) با تکریم امامزادگان، جمعه 13 دی ماه وقف، عمل امینانه به نیات واقفین و رفع نیاز های جامعه، شنبه 14 دی ماه وقف، بانوان واقف و توسعه مشارکت های اجتماعی، یکشنبه 15 دی ماه وقف، حماسه اقتصادی، ارتقای بهره وری موقوفات و بقاع متبرکه بیان کرد.

رئیس اداره اوقاف برنامه های هفته وقف در شهرستان صومعه سرا را زنگ وقف در یکی از مدارس شهرستان، افتتاح ایستگاه همه واقف باشیم، برگزاری مراسم حضرت رسول (ص) ، ویزیت رایگان در بقاع، برگزاری همایش هفته وقف, حضور در نماز جمعه شهرستان و صحبت رئیس اداره نشست صنفی با اصناف املاک و مرغداران، افتتاح پروژه های بازسازی و ساخت، افتتاح پروژه های کلنگ زنی مهمانسرای گوراب زرمیخ، دیدار و ملاقات با یکی از واقفین بیماران، برپایی نمایشگاه وقف نامه، حضور در مزار شهدای صومعه سرا، تولم شهر و گوراب زرمیخ، نشست تخصصی در فرمانداری و بقعه کسما با مستاجرین عنوان کرد.