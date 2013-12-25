40 وقف جدید امسال در مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر چهارشنبه در نشست وقف و رسانه که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، با بیان این که یک مورد وقف به ارزش سه میلیارد تومان در کلاردشت و یک زمین 500 متری برای احداث کتابخانه به ارزش 10 میلیارد ریال در شهرستان ساری صورت گرفته است این موقوفات را ارزشمند و شایسته تشویق دانست .

وی تعداد پروژه های عمرانی در حوزه بقاع متبرکه را 19 ساختمان به مساحت 67 هزارو 374 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 44 میلیارد تومان برشمرد که 60 درصد فیزیکی پیشرفت داشته است.

علیزاده با اشاره به تشکیل ستاد عالی وقف استانداری در سال جاری گفت: ساختمان اداری با مساحت 250 متر در حال ساخت است و تاکنون یک میلیارد هزینه در بر داشته است

این مقام مسئول بیان داشت: تاکنون 21 پروژه عمرانی در عرصه موقوفات، بنیاد توسعه عمران موقوفات و با همکاری بخش خصوصی و مساحت 14 هزارو 860 متر مربع و 16 میلیار تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه حق هزینه کردن تمام درآمد موقوفات را نداریم افزود: بخشی از درآمد به تامین مبالغ مالی موقوفات می رسد.

مدیرکل اوقاف استان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری گفت: ما هم با نرمش قهرمانانه سعی می کنیم مقداری از اماکن موقوفه را در اختیار رسانه ها قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: هر فردی که می خواهد وقف انجام دهد با توجه به نیازمندیهای جامعه وقف را انجام دهد.

علیزاده از تشکیل دائره المعارف موقوفات در برنامه امسال سازمان اوقاف و امور خیریه استان خبر داد.

این مقام مسول هزینه ترویج قرآن از محل موقوفات 41 میلیون 447 هزار ریال ،در اطعام و عزاداری 200 میلیون تومان ،در کمک به فقرابیش از صد میلیون تومان ، کمک به مساجد و تکایا بیش از صد ملیون تومان ، و کمک به حوزه های علمیه را 343 میلیون ریال در سال 92 برشمرد.

وی در پایان خواهان احیا سنت وقف و نهادینه شدن این سنت در جامعه شد و افزود : سنت وقف یکی از راههای کاهش فاصله طبقاتی است و زنده نگه داشتن این سنت نیاز به عزم ملی دارد.

در این آیین از برخی از فعالان رسانه ای تقدیر شد و عملکرد سلقیه ای روابط عمومی در معرفی رسانه های برگزیده، سبب حاشیه سازی و انتقاد برخی از فعالان این حوزه شده است.