شهرداری تبریز به میهمانی وحدت آریا تهران می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابتهای بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور روز جمعه ششم دی با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری خواهد شد که طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در تهران میهمان تیم وحدت آریا این شهر خواهد بود.

تیم شهرداری تبریز هفته گذشته با شکست خانگی برابر تیم صدرنشین سولن بهشت هیرکان گرگان فرصت صعود در جدول را از دست داد. این تیم که اکنون با 13 امتیاز در رده نهم قرار دارد، برای بهبود وضعیت خود در جدول رده بندی مسابقات باید از سد میزبان نه چندان قدرتمند خود عبور کند. شهرداری طی هفته های اخیر تقریبا یک هفته در میان پیروز شده و پس از شکست هفته گذشته برابر تیم صدرنشین بهشت هیرکان، این بار با تیمی از پائین جدول روبه خواهد شد که در صورت رعایت ترتیب برد و باخت های خود، می تواند این هفته با دست پر به تبریز بازگردد.

تیم وحدت آریا تهران نیز این هفته به دنبال ثبت دومین برد خود در فصل جاری خواهد بود. این تیم تهرانی پیش از این فقط یک بار پیروز شده و در هشت دیدار دیگر خود برابر حریفان باخته است. وحدت آریا هم اکنون با 10 امتیاز در رده نازل یازدهم و ماقبل آخر ایستاده است. پیروزی در بازی برابر شهرداری تبریز اگرچه جایگاه یازدهمی این تیم را تغییر نمی دهد، اما این دو امتیاز می تواند تیم وحدت آریا را برای هفته های آتی امیدوارتر کند و از تیم فانوس به دست مس کرمان هم دورتر کند.

پیروزی تیم شهرداری تبریز اما در بهترین حالت ممکن می تواند این تیم را تا رده های ششم و هفتم بالاتر ببرد. این اتفاق در حالی می تواند برای شاگردان بهزاد افرادی رخ دهد که تیم های پتروشیمی بندر امام، کاله آمل و نفت امیدیه که به ترتیب در رده های ششم تا هشتم ایستاده اند، برابر حریفانشان شکست بخورند.

طبق برنامه، تیم پتروشیمی بندر امام در خانه میزبان تیم بالانشین پالایش نفت آبادان خواهد بود که پیش بینی می شود تیم پتروشیمی کار بسیار سختی برابر حریف قدر خود خواهد داشت. همچنین تیم نفت امیدیه در مشهد به میهمانی تیم طرح مسکن ثامن خواهد رفت که این دیدار هم می تواند برای تیم نفت امیدیه سخت باشد. در این بین اما تیم کاله مازندران یکی از راحت ترین بازی های فصل خود را برابر تیم مس کرمان برگزار خواهد کرد. در این بازی تیم کاله میزبان حریف قعرنشین و رده دوازدهمی خود خواهد بود.

با این شرایط برد دو امتیازی تیم شهرداری تبریز در تهران می توان این تیم را تا رده هفتم بالاتر ببرد.

بازی های هفته دهم لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور روز جمعه ششم دی برگزار خواهد شد.