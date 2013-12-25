10 دفتر پیشخوان دولت در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی عصر چهارشنبه در آیین افتتاحیه دفتر ICT روستایی در روستاهای ذغالچال و پهنه کلای شمالی ساری افزود: با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال یک سازمان هویتی ، تابعیتی و حاکمیتی به شمار میرود لذا در واگذاری خدمت خویش به بخش خصوصی با محدودیت های زیادی روبرو است.

وی افزود: به همین دلیل به منظور ارائه این خدمات به روستائیان عزیز و با تلاشهای مستمر و مجدانه همکاران ثبت احوال استان دومین دفتر ICT روستایی استان مازندران امروز در روستای ذغالچال و سومین دفتر آن در روستای پهنه کلای شمالی شهرستان ساری به بهره برداری رسید.

مدیرکل ثبت احوال مازندران ابراز داشت: امیدوارم واگذاری این نوع خدمات به دفاتر ICT و پیشخوان هویت ملی موجب همکاری سایر دستگاهها باشد تا برای ارائه خدمات خود به بخش خصوصی استفاده کنند.

وی افزود: 11 خدمت ثبت احوال از طریق این دفاتر به هموطنان عزیز ارائه می شود که از جمله آنها، اخذ مدارک درخواست تعویض شناسنامه، اخذ مدارک درخواست صدور المثنی شماسنامه، اخذ مدارک درخواست صدور کارت کارت ملی و ...است.

ملکی در پایان ازصدور مجوز جهت افتتاح 11 دفتر ICT روستایی در سال 1392 خبر داد و گفت: تاکنون سه دفتر راه اندازی شد و شاهد افتتاح هشت دفتر دیگر در هفته ثبت احوال خواهیم بود.