پروژه احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت نبوت زاهدان افتتاح شد/ مازاد انرژی برق خراسان به سیستان و بلوچستان منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پست 400 کیلو ولت نبوت زاهدان گفت: بهره برداری از این پست موجب انتقال انرژی مازاد برق استان خراسان به سیستان و بلوچستان و به دنبال آن پایداری و قابلیت شبکه انتقال برق در این استان افزایش و افت ولتاژ رفع می شود.
محبعلی قزاق جاهد اظهار داشت: با توجه به راندمان پائین و سوخت مصرفی در نیروگاه های استان صرفهجویی قابل ملاحظهای در فصول غیر پیک در قیمت تمام شده انرژی تولیدی انجام میشود و میتوان تولید استان را به حداقل رسانده و از مازاد انرژی استان خراسان استفاده کرد.
وی ادامه داد: پس از اتمام خط 400 کیلوولت زاهدان-بم و تکمیل رینگ 1000 کیلومتری شرق کشور تمامی قابلیتهای فوقالذکر به استانهای واقع بر روی رینگ خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و هرمزگان تسری مییابد.
جاهد خط 400 کیلوولت بیرجند-زاهدان به طول 396 کیلومتر را بزرگترین خط 400 کیلوولت کشور دانست و افزود: این خط به همراه پستهای 400 کیلو ولت سفیدآبه- زابل و نبوت زاهدان بخش مهم رینگ 1000 کیلومتری شرق کشور را کامل میکند.
وی اظهار داشت: با تکمیل خط 400 کیلوولت زاهدان-بم نیروگاههای مهم شرق کشور مانند شهید کاوه در قائن و سیکل ترکیبی کرمان به هم متصل و رینگ شرق کشور کامل میشود.
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان در زمینه پروژه خط 230 کیلو ولت ایرانشهر-اسپکه گفت: با احداث این خط رینگ 230 کیلو ولت ناحیه جنوب و مرکز استان و همچنین شهرستانهای ایرانشهر، نیکشهر و چابهار کامل میشود.
قزاق جاهد عنوان کرد: با تامین انرژی مناطق مرکزی استان مشکل افت ولتاژ در شهر های اسپکه، فنوج و مسکوتان رفع می شود.
پروژه های در دست احداث
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان همچنین از احداث خط 400 کیلو ولت سفیدآبه-ادیمی، احداث خط 230 ولت جکیگور-آشار-سراوان و احداث خط 2 هزار 300 کیلو ولت لوتک –ادیمی به عنوان سایر پروژه های در دست اجرا در سال جاری خبر داد.
قزاق جاهد ادامه داد: همچنین احداث خط ارتباطی پست 400 به 230 شرق زاهدان با 20 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث خط 230 کیلو ولت اسپکه-نیکشهر، پست 230کیلو ولت نیکشهر، پست 230 کیلوولت شرق زاهدان و پست 230 کیلو ولت نیروگاه سیکل ترکیبی ایرانشهر از جمله طرح های در دست اجرا در سالجاری است.
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