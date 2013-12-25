استفاده از انرژی های طبیعی سیستان و بلوچستان در دستور کار دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیتیان عصر چهارشنبه که به منظور بهره برداری و افتتاح چندین پروژه به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در مراسم افتتاح پروژه پست 400 کیلو ولت نبوت زاهدان اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی این استان به انرژی برق وابسته است و لذا با توسعه نیروگاه ها در استان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح پست 400 کیلو ولت نبوت زاهدان و احداث این تاسیسات عظیم در صنعت برق کشور به عنوان نقطه عطفی در دستیابی به موفقیت های بزرگ یاد کرد.

چیت چیتیان اظهار داشت: با احداث این پست در واقع یکی از پایه های اصلی توسعه در استان فراهم شده و احداث این پست در سطح ولتاژ 400 کیلو ولت امکان ارتباط و برخورداری از تولیدات برق سایر استان های کشور را فراهم می سازد.

وی یادآور شد: با توسعه نیروگاه ها و ایجاد زیر ساخت های لازم در زمینه تولید انرژی لذا شرایط و بستر لازم به منظور حضور سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان بیش از گذشته فراهم می شود.