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۴ دی ۱۳۹۲، ۲۰:۴۳

چیت چیتیان در زاهدان:

استفاده از انرژی های طبیعی سیستان و بلوچستان در دستور کار دولت

استفاده از انرژی های طبیعی سیستان و بلوچستان در دستور کار دولت

زاهدان-خبرگزاری مهر: وزیر نیرو گفت: سیستان وبلوچستان دارای ظرفیت ها و انرژی های قابل توجهی از جمله انرژی باد و خورشید است که در راستای بهره گیری از آن به منظور تولید برق در این منطقه برنامه گسترده ای درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیتیان عصر چهارشنبه که به منظور بهره برداری و افتتاح چندین پروژه به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در مراسم افتتاح پروژه  پست 400 کیلو ولت نبوت زاهدان اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی این استان به انرژی برق وابسته است و لذا با توسعه نیروگاه ها در استان ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح پست 400 کیلو ولت نبوت زاهدان و احداث این تاسیسات عظیم در صنعت برق کشور به عنوان نقطه عطفی در دستیابی به موفقیت های بزرگ یاد کرد.

چیت چیتیان اظهار داشت: با احداث این پست در واقع یکی از پایه های اصلی توسعه در استان فراهم شده و احداث این پست در سطح ولتاژ 400 کیلو ولت امکان ارتباط و برخورداری از تولیدات برق سایر استان های کشور را فراهم می سازد.

وی یادآور شد: با توسعه نیروگاه ها و ایجاد زیر ساخت های لازم در زمینه تولید انرژی لذا شرایط و بستر لازم به منظور حضور سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان بیش از گذشته فراهم می شود. 

 

کد مطلب 2202630

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