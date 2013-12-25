تضعیف بنیان خانواده از نتایج ترویج فرهنگ غربی/ فرهنگ دینی در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: عصری که ما زندگی می کنیم عصر رویارویی دو فرهنگ دینی و غربی است.

وی با بیان اینکه این دو فرهنگ به صورت جدی در مقابل هم قرار گرفته اند عنوان کرد: فرهنگ دینی دارای اصالت، ریشه و معنویت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فرهنگ دینی ریشه در قرآن و وحی دارد تصریح کرد: فرهنگ دینی تعیین کننده سعادت دنیا و آخرت مردم است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه در مقابل فرهنگ دینی فرهنگ غربی قرار دارد ادامه داد: متاسفانه این فرهنگ با استفاده از تبلیغات وسیع، شبکه های ماهواره ای، اینترنت و ... در جامعه نفوذ پیدا کرده است.

وی با اشاره به نتایج وجود دو فرهنگ دینی و غربی در جامعه تصریح کرد: نتیجه ترویج فرهنگ دینی در جامعه تعالی، رشد، سعادتمندی، عاقبت به خیری و ... است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین تحکیم بنیان خانواده، مهربانی، صمیمیت و ... را از دیگر نتایج ترویج فرهنگ دینی در جامعه عنوان کرد.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به نتایج رواج فرهنگ غربی در جامعه عنوان کرد: از بین رفتن اعتقادات دینی، ایجاد فساد در اخلاق و جامعه، و همچنین از بین رفتن انقلابها و استقلال و عدالت خواهی جامعه از جمله نتایج رواج این فرهنگ در جامعه محسوب می شود.

وی از بین رفتن بنیان خانواده را یکی دیگر از نتایج ترویج فرهنگ غربی در جامعه دانست و افزود: هشدارهای مقام معظم رهبری در رابطه با کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش موالید و ... به دلیل ترویج این فرهنگ در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به مسئولیت شورای فرهنگ عمومی در رابطه با جلوگیری از ترویج فرهنگ غربی در جامعه تصریح کرد: در این راستا اصالت دادن به ارزشها با استفاده از آموزه های دینی، اخلاقی و انقلابی در جامعه یکی از وظایف مهم شورای فرهنگ عمومی است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین مرجعیت قائل شدن برای فرهنگ دینی به عنوان یک اصل و بنیان اساسی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... را یکی دیگر از وظایف مهم شورای فرهنگ عمومی دانست و افزود: تلاش برای از بین بردن نمادهای غربی که وارد فرهنگ جامعه شده اند نیز از دیگر وظایف مهم این شورا محسوب می شود.

وی ضرورت توجه مسئولان به مسائل فرهنگ دینی در جامعه، ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت و ... را از دیگر وظایف مهم شورای فرهنگ عمومی در استان عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه هر چقدر در حوزه فرهنگ قرآن و عترت فعالیت صورت گیرد باز هم کم است ادامه داد: کاهش موالید، افزایش نرخ طلاق در استان لرستان و کاهش نرخ ازدواج از جمله نتایج عدم توجه به این فرهنگ بوده است.

بنا بر این گزارش، در پایان این جلسه بر ضرورت ایجاد کارگروهی برای جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در استان لرستان برای برگزاری جلسات، بهره گیری از آموزه های دینی، مشارکت جدی نهادهای حمایتی، تقویت مراکز مشاوره، بهره گیری از ظرفیت مطبوعات و خبرگزاریها، استفاده از ظرفیت روحانیون، فضا سازی تبلیغاتی از سوی شهرداریها و ... به تصویب رسید.