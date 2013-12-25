اجرای مانور ویژه پاکسازی زباله در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه پسماند شهرستان نوشهر گفت: در آخرین روز دی ماه سالجاری همزمان با روز هوای پاک مانور ویژه پاکسازی محور نوشهر به رویان با حضور همه دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد.

قمی اویلی بر لزوم توجه بیشتر به دفع مناسب و بهداشتی فاضلاب ها و پسماند های شهری تاکید کرد و گفت: جمع آوری و دفع اصولی ، بهداشتی و صحیح زباله ها ، پسماندها و فاضلاب ها در ارتقای بیش از پیش سلامت و بهداشت جامعه بسیار موثر است.

قمی اویلی افزود: فضای عمومی شهرستان نوشهر از نظر شرایط جمع آوری زباله و دفع بهداشتی و صحیح در شرایط مطلوبی قرار دارد که البته با توجه به شرایط گردشگری بودن نوشهر لازم است همواره بیشتر به این موضوع توجه شود.

وی همچنین درباره اهمیت تفکیک زباله ها اظهار داشت: تفکیک زباله ها باید از مبدا انجام شود و هر چقدر در این باره تلاش شود مطمئنا برای شهرستان نوشهر مفید و سودمند است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نوشهر نیز طی سخنانی گفت: محور شرقی نوشهر از نظر پاکیزگی از زباله ها شرایط خوبی دارد و شهرداری نوشهر در این خصوص به خوبی ورود پیدا کرد اما در برخی نقاط همچون از منطقه اَناروَر تا سیاهرود نیاز به توجه بیشتری دارد تا وضعیت مطلوبی در آن مسیر نیز به وجود بیاید.

علی اصغر حسین عمویی افزود: در بازدیدی که از محور اصلی کجور و از ابتدای منطقه دوآب در ورودی کجور تا روستای کٌدیر انجام شد شرایط این محور بسیار مطلوب بود که تلاش ها و زحمات بخشداری و سایر کسانی که در پاکسازی و پاک نگه داشتن این محور زحمت می کشند قابل تحسین است.