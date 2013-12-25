نظرسنجي در مورد فيس بوك فريب است/ فيس بوك را به رسميت نمي شناسيم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر منتظر قائم در دومين همايش از سلسله همايش هاي فعالان فضاي مجازي با موضوع فوايد و مضرات شبكه هاي اجتماعي اظهار داشت: اينكه تلاش مي كنند فيس بوك را به عنوان يك شبكه اجتماعي معرفي كنند، اشتباه است زيرا فيس بوك بسيار ابتدايي تر از آن است كه بتوان آن را به عنوان يك شبكه اجتماعي معرفي كرد.

وي بيان كرد: دعواي ما اصلا بر سر اجتماعي بودن يا مجازي بودن فيس بوك نيست بلكه دعوا بر سر مديران اين سايت است كه از پرنفوذترين صهيونيست هاي جهان هستند و با راه اندازي اين شبكه مجازي، سعي در دسته بندي افكار و كسب اطلاعات مردم دارد.

فيس بوك بايد از فضاي رسانه اي ايران اخراج شود

منتظرقائم ادامه داد: حرف ما اين است كه فيس بوك بايد از فضاي رسانه اي ايران بيرون رانده شود و ما اين شبكه مجازي را به رسميت نمي شناسيم.

وي بيان كرد: فيس بوك يك شبكه اجتماعي نيست كه اگر بود، دعوايي نبود زيرا يك شبكه اجتماعي تعاريف خاص خود را دارد و نمي توان به يك فضاي مجازي با چند ابزار ساده، شبكه اجتماعي گفت.

منتظر قائم خاطرنشان كرد: آسيب‌ هايي كه اكنون كارشناسان ما در حوزه فضاي مجازي مطرح مي‌كنند، آسيب ‌هاي كل اينترنت است نه فيس بوك بنابراين مشخص و واضح است كه مشكل ما حتي با آسيب ‌هاي فيس بوك هم نيست زيرا در اين صورت بايد از كل به جزء برسيم.

دعواي ما بر سر اجتماعي بودن يا مجازي بودن فيس بوك نيست

وي تصريح كرد: اگر فيس بوك يك شبكه اجتماعي بود، جمهوري اسلامي ايران با آن مخالفت نمي ‌كرد بنابراين دعوا بر سر يك شبكه اجتماعي مجازي نيست چون اگر غير از اين بود، بايد بسياري از شبكه ‌هاي اجتماعي جمع ‌آوري مي‌شد.

منتظر قائم خاطرنشان كرد: فيس بوك تنها چند ابزار ساده دارد كه اگر همين ابزارها يك شبكه اجتماعي مي سازد، پس روزانه مي توان صدها مورد از اين شبكه اجتماعي ايجاد كرد و موضوع اصلي اين است كه ابزارهاي اصلي فيس بوك زير زمين است.

منتظر قائم با بيان اينكه نام مدير فيس بوك، به عنوان نخستين صهيونيست تاثيرگذار و پرنفوذ دنيا مطرح است، بيان كرد: آسيب فيس بوك دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود.

وي با بيان اينكه ما برند زده شده ايم و سبك زندگي ما دچار مشكل است، تصريح كرد: بايد شيوه زندگي خود را تغيير دهيم.

مسئول قرارگاه فرهنگي رسانه ‌اي شهيد عاصي‌ زاده نيز در اين مراسم با اشاره به پيشينه اين قرارگاه عنوان كرد: قرارگاه شهيد عاصي‌زاده فعاليت خود را از سال 87 آغاز كرد و در مسير فعاليتش، همراهان واقعي خود را پيدا كرده است.

گسترش فعاليت هاي فرهنگي قرارگاه فرهنگي رسانه اي شهيد عاصي زاده

ايمان قانعي عنوان كرد: در اين قرارگاه برنامه‌هاي متعدد فرهنگي در حال اجراست كه از آن جمله مي‌توان به فعاليت گروه نرم‌ افزاري صبح، موسسه فرهنگي اجتماعي 9 دي دارالعباده، سامانه پيام كوتاه پيام صبح، مركز تخصصي طراحي و چاپ پيام صبح، شبكه توزيع پيام كوير، سايت خبري تحليلي طلوع يزد و دو هفته نامه اميد و آگاهي اشاره كرد.

وي تاكيد كرد: هدف ما از راه‌ اندازي اين كنسرسيوم محصولات فرهنگي، ايجاد يك سيستم توزيع خوب با هدف توليد بهترين محصولات فرهنگي و توزيع در كمترين زمان ممكن است.

اطلاعات 5 هزار شهيد در سايت نيابت شهدا جمع آوري شد

مسئول سايت كشور مجازي ايران نيز در اين مراسم با اشاره به پيشينه راه اندازي اين سايت اظهار داشت: از آنجا كه بحث شبكه سازي بسيار مهم بود، شبكه سازي را آغاز كرديم و اين سايت اكنون با محوريت هزار و 300 شهر ايران به راه افتاده و در حال فعاليت است.

مروتي عنوان كرد: طرحي نيز در دل اين كار انجام شده با عنوان سايت شهدا كه در آن اطلاعات پنج هزار شهيد جمع آوري شده و اميدواريم ظرف پنج سال آينده، اطلاعات 230 هزار شهيد را در آن منتشر كنيم.

وي تاكيد كرد: اين اطلاعات در سايت نيابت شهدا قابل دسترسي است.

مروتي با بيان اينكه دشمن براي فضاي مجازي برنامه ريزي هاي بلند مدت دارد، تصريح كرد: اگر نجنبيم، دشمن در آينده نزديك همه چيز ما را خواهد برد و آنهايي كه دم از آزاد شدن فيس بوك مي زنند، بيايند و اين مسائل فرهنگي را حل كنند.

در اين مراسم محسن ميرجليلي، مسعود سايت جامدادي نيز به بيان ويژگي هاي اين سايت پرداخت و افزود: پركارترين كاربران اينترنت در حال حاضر دانشجويان و سپس دانش آموزان هستند و كمترين كار نيز در اين زمينه در حوزه دانش آموزي انجام شده است.

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عكس: مسعود ميرجليلي