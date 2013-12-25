پروژه آب شیرین کن زاهدان افتتاح شد/ اختصاص 200 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آب شیرین کن زاهدان با ظرفیت تولید 20 هزار مترمکعب آب در شبانه ‌روز و سرمایه گذاری 220 میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور و استاندار به بهره برداری رسید.

وزیر نیرو عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه آب شیرین کن زاهدان اظهار داشت: در سال جاری مبلغ 200 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت.

حمید چیت چیتیان درجمع مدیران آب و فاضلاب استان گفت: با توجه به اینکه درطی سال های گذشته ردیف مناسبی برای پروژه های عمرانی در اختیار نبوده لذا اختصاص این بودجه می تواند شروع مناسبی برای آبرسانی به روستاها باشد.

وی با بیان اینکه جریان حقابه ایران به منظور رفع مشکلات مردم در منطقه سیستان باید در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفته و پیگیری شود افزود: دراین راستا وزارت نیرو ازهیچ تلاشی برای رفع مشکلات مردم فرو گذار نخواهد بود.

وزیر نیرو وجود چاه نیمه های سیستان را ظرفیت و منبع مناسبی برای رفع مشکلات و تامین آب شرب مردم سیستان عنوان کرد و افزود: امید می رود با بارش رحمت الهی و همچنین تامین حقابه مشکلات ناشی از خشکسالی در سیستان رفع شود.