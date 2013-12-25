ضرورت برخورد با سد معبر در شهرهای لرستان/ هیچ نیرویی خارج از ضوابط جذب شهرداریها نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور عصر چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با شهرداران استان لرستان با بیان اینکه تلاش می شود گردهمایی شهرداران به صورت ماهانه برگزار شود، اظهار داشت: تقویم برگزاری این جلسات از سوی دفتر امور شهری تنظیم و برای شهرداران ارسال می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های مختلف در این بخش به صورت جدی پیگیری می شود، عنوان کرد: ظرفیتهای خوبی در شهرداریهای استان وجود دارد که نتوانستیم خوب از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

کیان پور با تاکید بر اینکه قانون شهرداریها یکی از جامع ترین و کامل ترین قوانین در کشور است، این قانون هم کاربردی است و هم کارایی لازم را دارد.

ضرورت رفع مشکل سد معبر در شهرهای استان

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین خواستار رفع مشکل سد معبر در شهرهای استان شد و بیان داشت: معابر متعلق به همه شهروندان است و باید شهرداریها از طریق قانونی موارد تخلف در زمینه سد معبر را پیگیری کنند.

کیان پور همچنین با اشاره به کم توجهی به اجرای نقشه های تاییدی توسط مهندسان در روند ساخت و سازها بیان داشت: شهرداریها باید در این زمینه نظارت خود را قوی تر کنند.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل مستمر کمیسیون ماده 5 تاکید کرد و بیان داشت: هیچ پرونده ای در استان نباید بیشتر از دو هفته در این کمیسیون باقی بماند و باید در تعیین تکلیف پرونده ها تسریع شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با بیان اینکه نظام مهندسی برای ما به عنوان یک مجموعه صنفی دارای اهمیت و ارزش ویژه است، عنوان کرد: باید شهرداران به گونه ای عمل کنند که از ظرفیت مهندسان استان استفاده شود.

شهرداریها تعامل بیشتری با نظام مهندسی داشته باشند

کیان پور خواستار تعامل بیشتر مجموعه شهرداریها با نظام مهندسی استان شد و بیان داشت: همچنین باید در قالب قوانین نظام مهندسی به گونه ای عمل شود که سرمایه های استان در این بخش هدر نرود و شاهد افزایش عمر مفید ساختمانها در استان باشیم.

وی همچنین خواستار کیفیت بخشی به مصالح مورد استفاده در پروژه های عمرانی استان شد و بیان داشت: باید ضمن استفاده از مصالح استاندارد به گونه ای عمل شود که دورریز مصالح در استان کاهش یابد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین خواستار استفاده از مشاوران حقوقی قوی در واگذاری پروژه های سرمایه گذاری به بخش خصوصی شد و گفت: هر جا در این زمینه به مشکل برخوردیم به این موضوع مربوط می شود که به موارد حقوقی کم توجهی کرده ایم.

زمین های غیرمحصور در شهرهای استان زیاد است

کیان پور همچنین با بیان اینکه زمین های غیرمحصور در شهرهای استان زیاد است، عنوان کرد: در این راستا شهرداران باید به مالکان اخطار دهند که نسبت به حصار کشی زمین های خود اقدام کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه این زمین های غیرمحصور به محلی برای تجمیع نخاله و زباله های ساختمانی تبدیل شده است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان همچنین خواستار ارتقا ارائه خدمات شهری در شهرهای استان شد و گفت: کم توجهی به این حوزه به ویژه بحث نظافت، سیما و منظر شهری را تحت الشعاع قرار می دهد.

کیان پور همچنین خواستار برنامه ریزی برای پرداخت مطالبات پرسنل و رفاهیات کارکنان شهرداری تا قبل از پایان سال شد و گفت: از هم اکنون باید در این زمینه برنامه ریزی شود تا در پایان سال با مشکل پرداخت مطالبات کارکنان مواجه نشوید.

برخی از شهرداریهای لرستان چند سال است که حسابرسی نشده اند

وی همچنین خواستار انجام حسابرسی شهرداریها در پایان سال مالی شد و گفت: متاسفانه برخی از شهرداریهای استان چند سال است که حسابرسی نشده اند که انتظار داریم تا پایان فروردین سال 93 نسبت به اتمام کار حسابرسی مالی شهرداریها تا سال 91 اقدام شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: همچنین باید ضمن انتخاب حسابداران از مراجع ذی صلاح، کار حسابرسی توسط یک تیم مشورتی کنترل شود.

کیان پور همچنین از جذب نیروی بدون مجوز در شهرداریها انتقاد کرد و گفت: شهرداران باید پیگیری کنند که از این پس هیچ نیرویی خارج از آزمون، ضوابط و مجوزهای قانونی وارد مجموعه نشود.

وی با بیان اینکه تعداد نیروهای شهرداریها در سالهای اخیر چند برابر شده است که این امر با هیچ منطقی قابل قبول نیست، بیان داشت: باید کنترل شود تا از جذب خارج از ضابطه نیروها به شهرداری جلوگیری شود.