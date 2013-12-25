برخی در پی تطهیر فتنه گران نباشند/ دشمن از ایجاد بدبینی بین مردم ناامید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی عصر چهارشنبه در درس اخلاق خود با اشاره به رحلت نبی مکرم اسلام(ص) اظهار داشت: در زمان ولادت پیامبر اسلام(ص) حوادث عجیبی در عالم و نظام آفرینش رخ داد و حضرت محمد(ص) در سن چهل سالگی به امر خداوند متعال برای تبلیغ دین اسلام در بین مردم برگزیده شد.

امام جمعه ورامین افزود: تا قبل از بعثت پیامبر اسلام(ص)، ایشان در بین امت خود به نام محمد امین شهرت داشت و همواره وی مورد احترام همه افراد جامعه خود بود اما از زمانی که حضرت محمد(ص) به پیامبری مبعوث گردید و مردم را دعوت به ترک بت پرستی و عادات جاهلی کرد، مورد خشم خاندان قریش و مشرکان مکه قرار گرفت.

هیچ پیامبری به اندازه نبی مکرم اسلام (ص) مورد اذیت قرار نگرفت

وی ادامه داد: از همان آغاز بعثت پیامبر اسلام(ص) دشمنی با حضرت محمد(ص) آغاز شد و حتی ایشان در بین خانواده خود نیز مورد سرزنش قرار می گرفت، به همین دلیل وجود نورانی نبی مکرم اسلام برای ترویج دین مبین اسلام، زحمات فراوانی را تحمل کرد.

محمودی اضافه کرد: در طول 10 سال زندگی پیامبر اسلام(ص) در مدینه، بیش از 80 غزوه و سریه بر ایشان تحمیل شد و مشرکان و منافقان اجازه نمی دادند تا حضرت محمد(ص) دین اسلام را در میان مردم ترویج کند، به این خاطر ایشان می فرماید که هیچ پیامبری به اندازه من مورد اذیت قرار نگرفت.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: نبی مکرم اسلام در طول 13 سال حضور خود در مکه و مدینه، انواع سختی ها را از سوی مشرکان و منافقان تحمل کرد تا اسلام با این کیفیت به دست ما رسیده و به عنوان میراثی گرانبها در میان امت اسلام به امانت گذاشته شود.

وی بیان داشت: در هشت سال دفاع مقدس نیز بیش از 200 هزار نفر از بهترین جوانان این کشور به جبهه های جنگ رفتند تا اسلام باقی بماند و اگر امروز ایران اسلامی، یک کشور مستقل و بدون وابستگی به جهان غرب و شرق در جهان شناخته می شود، مرهون خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشوری برای ایران ارزش قائل نبود

این مسئول یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ کشوری برای ایران ارزش قائل نبود و حتی خارجی ها، زمانی که می خواستند به ایران بیایند، حق توحش دریافت می کردند و در همه زمینه ها کشور به دو ابرقدرت شرق و غرب وابسته بود.

محمودی تأکید کرد: امروز به برکت پیروی از مکتب حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت، ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و اکنون کشورهای دیگر برای مذاکره با ایران درخواست می دهند.

رییس شورای فرهنگی عمومی شهرستان ورامین گفت: دشمن تلاش دارد تا این نظام را سرنگون کند و در این راه توطئه های بسیاری را طراحی و اجرایی کردند، اما به برکت اهل بیت و پشتیبانی مردم، این نقشه ها ناکام ماند و آن خدایی که ابراهیم را در آتش نمرود حفظ کرد، امروز ایران اسلامی را در مقابل توطئه های دشمن محفوظ داشته است.

دشمن از ایجاد بدبینی و تفرقه افکنی بین مردم ناامید نیست

امام جمعه ورامین افزود: دشمن از اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند، مأیوس شده است اما از ایجاد بدبینی و تفرقه افکنی بین مردم ناامید نیست و در این زمینه تلاش جدی کرده که با هوشیاری مردم تاکنون به نتایج دلخواه خود نرسیده است.

وی ادامه داد: برخی خواص تلاش می کنند که نشان دهند که فتنه 88، حادثه ای مربوط به گذشته بوده است اما باید توجه داشت که فتنه 88 حادثه بزرگی بود و برخی افراد آلت دست دشمنان شدند تا از این انقلاب و نظام چیزی باقی نماند.

محمودی اضافه کرد: در فتنه 88 به مقدسات اسلامی و مبانی انقلاب توهین شد و برخی افراد ناآگاه عکس امام خمینی(ره) را پاره کرده و خود را فاتح میدان می دانستند اما ملت ایران با توکل بر خدا و بصیرت بالای خود، این توطئه ها را خنثی کرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تصریح کرد: خطر فتنه 88 کم تر از قتنه های صدر اسلام نبود و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت و باید هوشیار بود و توجه داشت که دشمن در صدد ضربه زدن به مبانی نظام اسلامی است و باید با بصیرت و شناخت در مقابل فتنه ها ایستادگی کرد.