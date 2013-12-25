مشکل شهرداریهای لرستان برای تامین قیر یارانه ای/ آموزش شهرداران جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند عصر چهارشنبه در گردهمایی شهرداران لرستان با تاکید بر اینکه آموزش شهرداران باید جدی گرفته شود، اظهار داشت: همچنین نیاز است که برای هر شهرداری یک مشاور به منظور کمک در حوزه برنامه ریزی گرفته شود.

وی همچنین خواستار همکاری دستگاههای خدمات رسان در زمینه واگذاری انشعابات شد و بیان داشت: باید شرکتهای خدماتی از جمله آب، برق، گاز و ... برای واگذاری انشعاب از شهرداری استعلام بگیرند.

عیدی بیرانوند عنوان کرد: این کار هم از بعد درآمدی برای شهرداری حائز اهمیت است و هم در زمینه کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز برای ممانعت از خدمات رسانی کمک می کند.

وی همچنین با بیان اینکه برخی دستگاهها در استان برای انجام ساخت و سازهای خود از شهرداری پروانه نمی گیرند، باید در این زمینه به گونه ای عمل شود که همه نسبت به تمکین قانون خود را مقید بدانند.

سرپرست شهرداری خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تعیین تکلیف در زمینه صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای شد و بیان داشت: در حال حاضر ما در مرکز استان نسبت به انجام این کار اقدام می کنیم که امیدواریم موضوع به سایر شهرداریهای استان نیز منعکس شود.

عیدی بیرانوند همچنین با بیان اینکه شرکت آبفا پول زیادی بابت حق آب بها از شهرداری طلب می کند، بیان داشت: امیدواریم زمینه به گونه ای فراهم شود تا بتوان آب شرب را فضای سبز جدا کرد.

وی در ادامه خواستار حل مشکل قیر یارانه ای شد و گفت: در حال حاضر هم در زمینه تامین پول خرید قیر و هم نحوه خرید آن از بورس با مشکل مواجه هستیم که این امر موجب می شود خرید قیر گاه تا یک ماه طول بکشد که امیدواریم این مشکل رفع شود.

سرپرست شهرداری خرم آباد همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی ورودی ها و خروجی های شهرهای استان بیان داشت: در این راستا انتظار می رود دیگر دستگاهها از جمله اداره کل راه و شهرسازی همکاری لازم را در این زمینه با شهرداریها داشته باشند.