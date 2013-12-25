همایش شیعه و ژئوپلیتیک در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه صومعه سرا در این همایش که عصر چهارشنبه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در همه رفتار و گفتار و موضع گیری های زندگی، باید محبت که همان شیعه بودن است ظهور و بروز داشته باشد.

حجت الاسلام اسماعیل صدیقی با بیان اینکه باید به دلیل محبتی که خدا در وجود انسان ها قرار داده از خالق هستی شاکر بود، افزود: اگر انسان از هم اکنون تا انتهای عالم سجده شکر کند نمی تواند شکر این نعمت را آنطور که باید به جا آورد.

وی اشاره کرد: این محبت محصول یک برنامه ای است که قبل از آمدن به عالم دنیا در عالم پیمان و میثاق و عهد به انسان ها اعطا شده است.

امام جمعه صومعه سرا گفت: انسان باید در موضوعات اجتماعی، مدیریتی، اقتصای، سیاسی و در همه عرصه های زندگی پیرو ائمه اطهار (ع) باشد تا رستگار شود.

یک استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه شیعیان در مسیر عزت مسلمانان همواره پیشگام بوده‌اند، گفت: ژئوپلیتیک شیعه به دنبال ایجاد وحدت در جهان اسلام بوده و به دنبال انشقاق در شاخه‌ های مختلف اسلامی نیست.

عباس احمدی اظهار داشت: همایش ژئوپلیتیک شیعه هم در صدد تبیین واقعی و علمی چگونگی نقش‌ آفرینی شیعیان در مناسبات بین‌ المللی است.

وی با تأکید بر پرداختن بیشتر بر مبحث ژئوپلیتیک شیعه در ایران به عنوان کشوری که مرکزیت و قطبیت شیعه در فضای جغرافیایی این کشور قرار دارد، افزود: ژئوپلیتیک مفهومی ترکیبی از سه مولفه جغرافیا، سیاست و قدرت است.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: شیعه به عنوان یک پدیده جغرافیایی و انسانی در جهان مولفه سیاسی پیدا کرده و در چند دهه اخیر شدت سیاسی شیعه احیا شده و شیعه یک بازیگر سیاسی در صحنه جهانی و منطقه‌ای است.

وی با بیان اینکه شیعه با نقش ‌آفرینی سیاسی به قدرت پیوند می‌ خورد، افزود: شیعه در تکاپوی قدرت است تا بتواند حقوق از دست رفته خود را بازیابد و این در حالیست که نقش ‌آفرینی سیاسی شیعه با ساخت‌ های قدرت ارتباط پیدا می ‌کند.

احمدی گفت: نماد و نمود سیاسی شدن شیعه را می‌ توان در پدیده انقلاب اسلامی دید چراکه وقتی شیعه توانست در ایران حکومت تشکیل دهد و به عنوان بازیگر رسمی در عرصه بین‌ الملل مطرح شد و نقش سیاسی خود را به صورت رسمی و غیر رسمی به نمایش گذاشت.

وی نخستن تاثیرگذاری شیعه در ساخت ‌های قدرت را بسترسازی برای سقوط نظام دو قطبی در جهان دانست و اظهار داشت: شروع ریزش و لرزش در ساخت قدرت جنگ سرد با انقلاب اسلامی شروع شد.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در دوران جنگ سرد و قبل از انقلاب اسلامی ایران ساخت‌ های قدرت به یک موازنه جغرافیایی و ژئوپلتیکی رسیده بود اما این موازنه فضایی با پیروزی انقلاب اسلامی از میان رفت.

وی در ادامه با یادآوری اینکه امروز شیعه به عنوان یک بازیگر بسیار تعیین‌ کننده در سیاست جهانی مطرح است، یادآور شد: نقش ‌آفرینی و ربط پیدا کردن شیعه با ساخت‌ های قدرت با این ترکیب سه مولفه جغرافیا، سیاست و قدرت مفهومی به نام ژئوپلیتیک شیعه را شکل می دهد.