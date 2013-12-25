براي مشاوران و مدرسان روابط كار در یزد پروانه تاييد صلاحيت ويژه صادر مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي شيخي در جلسه اداري اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد اظهار داشت: با تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي صدور پروانه مشاوران روابط كار و صدور پروانه آموزش روابط كار به منظور استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي ترويج آگاهي ها و دانش هاي مربوط به قانون كار و قرار است پروانه هاي تاييد صلاحيت مشاوران و مدرسان روابط كار صادر شود.

وي افزود: قرار است به منظور صدور پروانه تاييد صلاحيت ويژه مشاوران و مدرسان روابط كار، موسسه كار و تامين اجتماعي كشور با برگزاري آزمون هاي مربوطه نسبت به شناسايي و تاييد افراد اقدام كند.

شيخي عنوان كرد: با توجه به تصميم هيئت سياستگذاري و نظارت، موضوع ماده 15 آيين نامه صدور پروانه مشاوره و همچنين ماده 17 آيين نامه صدور پروانه آموزش روابط كار اين آزمون برگزار مي شود.

مدير روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: موسسه كار و تامين اجتماعي كشور به عنوان متولي و برگزار كننده آزمون هاي مذكور با همكاري اين اداره كل در استان آزمون مربوطه را برگزار مي كند.

وي تصريح كرد: متقاضيان شركت در اين آزمون مي توانند با مراجعه به لينك موسسه كار و تامين اجتماعي، اطلاعات مربوط به ثبت نام و شركت در اين آزمون را دريافت كنند.

شيخي تاكيد كرد: شرايط و ضوابط شركت كنندگان نيز در تارنماي موسسه كار و تامين اجتماعي كشور به نشاني اينترنتي www.lssi.ir وجود دارد و اين افراد مي توانند آيين نامه مذكور را در شش فصل مورد مطالعه قرار دهند.

وي افزود: متقاضيان مي توانند با آگاهي از شرايط و ضوابط مندرج در آيين نامه و از طريق لينك موسسه از همين سايت و يا تارنماي موسسه كار و تامين اجتماعي به آدر اينترنتي ياد شده در فرم مربوطه ثبت نام و نسبت به تكميل مدارك تا هفتم دي ماه اقدام كنند.

شيخي يادآور شد: برنامه زمانبندي و چگونگي اجراي آيين نامه هاي مذكور از طريق سايت خبري اين اداره كل اطلاع رساني خواهد شد.