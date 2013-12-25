عده ای در جریان فتنه 88 دوپهلو سخن گفتند/ افرادی که روی اشتباهات خود پافشاری می کنند، امکان بازگشت به بدنه نظام ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی، چهارشنبه شب در حاشیه همایش ظلم بزرگ در جمع خبرنگاران در محل مسجد ولیعصر مشهد اظهار کرد: فتنه 88 عده ای را به سکوت و برخی را به دو پهلو حرف زدن واداشت اما در حقیقت کسانی در جریان این فتنه پیروز شدند که بر سر اعتقادات خود و پایبندی بر آرمان های امام راحل باقی ماندند.

وی با تاکید بر اینکه فتنه ها تمامی ندارد، افزود: هیچ بعید ندانید که فتنه باز هم پیش می آید همان طور که فتنه صفین و نهروان به وجود آمد و امروز هم انقلاب اسلامی هراسی از این توطئه ها ندارد زیرا این انقلاب، فتنه های متعددی را پشت سرگذاشته است.

عاملان فتنه در 4 سال پیش مدام بیانیه صادر می کردند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به راه انداختن فتنه در سال 88 برای فتنه گران، گران تمام شد، تصریح کرد: عاملان فتنه در 4 سال پیش مدام بیانیه صادر می کردند تا اینکه مسعود رجوی و اسرائیل آنان را مورد حمایت قرار دادند و سپس هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه برای اولین بار سخنانی را مطرح کرد که موجب شد رسانه های بیگانه به مخاطبان خود بگویند تا در نماز شرکت کنند.

وی ادامه داد: دشمنان طی 30 سال گذشته هیچ گاه به مخاطبان خود توصیه نمی کردند تا در نماز جمعه شرکت کنند و همواره تلاش می کردند تا این مراسم را مورد حمله قرار داده و سرکوب کنند لذا در هنگامی که دشمنان انقلاب آدرس نماز جمعه را بدهند باید بدانیم که این نماز، نماز جمعه سابق نیست و حرفهایی در پشت تریبون مطرح می شود که خوشایند جبهه دشمن است.

نماز جمعه ای تاریخی که هنوز هم در بی بی سی پخش می شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هاشمی رفسنجانی در آن نماز جمعه تاریخی عنوان کرد که "فصل الخطاب ولی فقیه است اما راهکارهای دیگری هم برای برون رفت از این فتنه وجود دارد"، این سخنان نشان داد که از نظر این افراد ولی فقیه به تنهایی فصل الخطاب نیست.

وی عنوان کرد: هنوز هم پس از گذشت 4 سال همزمان با سالگرد نهم دی این نماز جمعه در بی بی سی پخش می شود و این امر بیانگر هم صدایی عده ای با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام رسایی یادآور شد: در جریان فتنه 88 و پس از آن در روز قدس اتفاقات بسیاری روی داد طوری که در راهپیمایی قدس عده ای در خیابان ها ریختند و با صدای بلند شعار دادند "نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران" و حال این علامت سوال در ذهن برخی ایجاد شده بود که تقلب در انتخابات چه ربطی به سردادن این گونه شعارها دارد.

صدور بیانیه از سوی موسوی و کروبی

وی با اشاره به اینکه موسوی و کروبی پشت سر هم اقدام به صدور بیانیه می کردند، گفت: در روز 13 آبان که بیانگر مخالفت جمهوری اسلامی با نقشه های شوم آمریکا و روز استکبار ستیزی است موسوی در بیانیه شماره 11 خود کلمه ای از آمریکا و استکبار را مطرح نکرده بود طوری که مستکبران از این بیانیه استقبال کردند.

حجت الاسلام رسایی افزود: کروبی نیز در روز عاشورا بیانیه ای داد و اعلام کرد در این روز با افرادی که از رای خود دفاع کردند طوری برخورد شد که با یاران امام حسین (ع) این گونه برخورد نشده بود و حال این بیانیه در حالی صادر گردید که در همان روز پرچم امام حسین (ع) به آتش کشیده شد.

خط بطلانی بر روی عناصر فتنه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پشیمانی عناصر فتنه اظهار کرد: اگر این افراد به راستی از رفتارهای خود پشیمان شوند امکان بازگشت آنان به بدنه نظام وجود دارد اما در غیر این صورت جمهوری اسلامی خط بطلانی بر روی آنان می کشد.

به گفته وی افرادی که بر روی اشتباهات گذشته و فتنه ای که به راه انداختند ایستادگی کنند بدون تردید مورد نقد و سوال قرار می گیرند.