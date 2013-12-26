صنایع آلوده کننده را کنترل می کنیم/ سوخت نیروگاهها گازی و خودروها استاندارد شود

سید محمد مجابی در حاشیه سفر به استان قزوین برای معرفی مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مقابله با ریزگردها، تغییر سوخت نیروگاهها از مازوت به گاز، استفاده از سوخت استاندارد یورو چهار در خودروها و اولویت های این سازمان پاسخ هایی داد.

وی در خصوص ریزگردها به عنوان یکی از عوامل به خطر افتادن سلامت مردم اظهارداشت: در خصوص ریزگردها مهمترین موضوع شناسایی و جلوگیری از تولید این منابع است که قسمتی از آنها در داخل و بخشی در خارج از کشور قرار دارد.



مجابی بیان کرد: متاسفانه این ریزگردها حدود 20 استان کشور را درگیر خود کرده که لازم است برنامه جامعی داشته باشیم و در این میان نیازمند همکاری های بین المللی نیز هستیم که خوشبختانه در این حوزه اقداماتی صورت گرفته و تفاهم هایی شده و در دیدار با مقامات ارشد عراقی این مضوع مطرح شده است.

وی افزود: در دولت یازدهم با دستور رئیس جمهور محترم شورای عالی محیط زیست تشکیل شده که ایشان دستور دادند تا یک مدیر ملی برای این کار انتخاب شود تا بتواند کار را پیگیری کند که گزارش آن در جلسه آینده شورا ارائه می شود که بحث ها باید بر این مسئله استوار باشد تا بتوانیم منابع آلوده کننده را کنترل کنیم که این کار از طریق استقرار گیاهان و جلوگیری از خشک شدن تالابها در دستور کار قرار می گیرد.



مجابی یادآورشد: کیفیت هوا با هجوم ریزگرد و آلودگی هوا در شرایط نامساعد قرار گرفته که در قانون سوم توسعه اصلاحاتی باید در وضعیت صنعت، سوخت خودرو و نیروگاهها انجام شود تا مشکل ها بیشتر نشود.



خدمات الکترونیک/ تغییر سوخت نیروگاهها و خودروها ضروری است



این مسئول تصریح کرد: باید کشور به صورت الکترونیک اداره شود تا تردد کمتر شده و مردم بیشتر با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنند و نیاز به سفر کم شود که در تکلیف قانونی مقرر شده بود تا 70 درصد حمل و نقل عمومی و استاندارد سوخت خودروها یورو چهار شود و علیرغم آنکه این قانون قابل اجراست تاکنون اجرا نشده است.



معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهارداشت: با تشکیل کمیته ملی کاهش آلودگی هوا در تهران و استانها بررسی کارشناسی و مستمر آلودگی هوا آغاز شده تا مقابله با آن علمی و تخصصی باشد که این کار در قزوین هم آغاز شده است.

قزوین در معرض آلودگی است/ آلوده نیست



وی افزود: استان قزوین علیرغم صنعتی بودن در زمره شهرهای در معرض آلودگی است اما آلوده نیست که امیدواریم این وضعیت پیشرفت نکند و شاهد هوای خوب باشیم اما در این شهر آلاینده های متحرک مهم است که با اصلاح ساختار تردد و انجام کارهای اداری به صورت غیر حضوری می تواند هوای سالم شهری را تضمین کند.



تغییر سوخت نیروگاهها ضروری است



مجابی در خصوص آلودگی سوخت نیروگاهها یادآورشد: بررسی نوع سوخت نیروگاههای آلوده کننده در دستور کارشورای عالی محیط زیست قرار دارد و در این زمینه دستگاههای اجرایی تعهداتی سپرده اند اما باید از مردم هم استمداد بگیریم زیرا حجم مصرف گاز منازل در فصل سرد سال بالاست و مدیریت انرژی کمتر انجام می شود لذا از گاز برای سوخت نیروگاهها استفاده نمی شود که اگر مصرف مردم مدیریت شود بدنبال آن هستیم تا سوخت نیروگاهها را گازی کنیم.

با صنایع آلوده کننده از جمله سیمان آبیک برخورد قانونی می شود

مجابی در پاسخ به سوالی در خصوص روشن شدن وضعیت کارخانه سیمان برای رفع آلودگی اظهارداشت: کنترل هر نوع آلایندگی صنایع با محیط زیست است و با هر نوع آلودگی که سلامت مردم را به خطر بیندازد برخورد خواهیم کرد و سازمان محیط زیست به تکلیف قانونی خود عمل می کند و با هر واحدی که اصول را رعایت نکند برخورد قانونی صورت می گیرد.



وی اضافه کرد: در این زمینه استانهای همجوار می توانتد تعامل خوبی داشته باشند که در جلسه با استاندار قزوین برای همکاری مشارکتی با سایر استانها که واحدی خارج از محدوده جغرافیایی آنهاست صحبت شده تا این موضوع حل شود.

ایجاد صندوق ملی حفاظت محیط زیست



سید محمد مجابی در ادامه گفت: یکی از بحث های جدی برای حفاظت از محیط زیست این است که ابزار قانونی برای برخورد با متخلفان را داشته باشیم و از آن استفاده کنیم اما گاهی با هزینه کمتری می توان مزاحمت های زیست محیطی را برطرف و از مشارکت افرادی که علاقمند هستند با ابزارهای تشویقی حمایت و استفاده کرد لذا قانون گذار در برنامه چهارم توسعه، تشکیل صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان را تصویب کرده و در اختیار دولت قرار داده است.



این مسئول یادآورشد: متاسفانه از این ظرفیت قانونی در دولت قبل استفاده نشده اما در ابتدای دولت یازدهم با تکلیف رئیس جمهور اولین مجمع عمومی صندوق با حضور معاونان رئیس جمهور تشکیل و تصویب شد اصلاحاتی صورت گیرد که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که در آینده نزدیک شروع به کار می کند.

مجابی گفت: اعتبارات این صندوق به ما کمک خواهد کرد تا صنایعی را که می خواهند به سمت رفع آلایندگی و پاک شدن بروند و یا کسانی که علاقمند به حرکت در مسائل زیست محیطی هستند حمایت کنیم که در این صندوق اجازه استفاده از هدایای داخلی و خارجی هم دیده شده و باعث می شود از مجامع بین المللی امکاناتی را دریافت کنیم و کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

حفاظت، اصلاح ساختار و اقتصاد محیط زیست اولویت سازمان



وی بیان کرد: مهمترین اولویت های سازمان محیط زیست کشور در سال آینده با توجه به برنامه دولت یازدهم است که بر سه محور حفاظت و اصلاح ساختار و نکاه اقتصاد محیط زیست استوار شده که در بخش حفاظت با تشکیل شورای عالی حفاظت محیط زیست و پیگیری تشکیل دفاتر محیط زیست در دستگاههای اجرایی، بررسی مصوبات مختلف در حوزه محیط زیست در حال پیگیری است.

مجابی اظهارداشت: در بخش حفاظت اولویت ها دیده شده و رویکرد اصلاحی با ارزیابی زیست محیطی پیگیری می شود و از آنجا که در بسیاری از پروژه ها ارزیابی زیست محیطی دیده نمی شود که در این حوزه چون فرصت جبران نداریم و آثار محیط زیست سنگین است از ابتدای طرح تا بهره برداری این ارزیابی صورت می گیرد.



وی گفت: یکی دیگر از اولویت ها این است که سوخت های سبک که آلودگی کمتری دارد در اختیار نیروگاهها قرار گیرد تا هم مشکل کمبود برق نداشته باشیم و هم آلودگی ایجاد نشود که این کار در دستور وزیر نیرو هم قرار دارد و برای تامین سوخت نیروگاهها دستور لازم داده شده است.

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گفتگو: محمدرضا جباری