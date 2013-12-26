شورای فرهنگی عمومی قزوین به تقویت هویت ایرانی اسلامی جوانان کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فرهنگی عمومی چهارشنبه شب به ریاست آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و با حضور استاندار در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.

آیت الله باریک بین در این جلسه گفت: اگر بتوانیم نماز را به معنای واقعی در همه شئون زندگی، اجتماع و ادارات، میان مردم نهادینه کنیم بسیاری از آسیب ها کاهش می یابد.



وی افزود: نماز انسان را از گناه و خطا باز می دارد و شورای فرهنگ عمومی باید زمینه حضور بیشتر جوانان و گروههای دیگر را برای اقامه نماز در مساجد به صورت جماعت فراهم کند که با این کار منکرات از بین می رود.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: باید سراغ کسانی بروید که نماز نمی خوانند و با آسیب شناسی بستر ادای این فریضه را بین کسانی که با غفلت از دستور الهی دور شده اند فراهم کنید.



مراقب بی هویتی و نفوذ فرهنگ غربی باشید



آیت الله باریک بین یادآورشد: شما مسئولان که در شورای فرهنگ عمومی عضو هستید باید مراقب نفوذ فرهنگ غرب که با هدف بی هویت کردن جوانان برنامه ریزی شده وارد شده باشید و تلاش کنید ضمن مقابله با آن آینده سازان را با هویت ایرانی و اسلامی آشنا کتید و این روحیه را در جوانان تقویت کنید.

وصیت نامه امام راحل(ره) راهگشای مشکلات فرهنگی است



وی اظهارداشت: امام راحل ضمن بنیانگذاری انقلاب اسلامی برای تداوم آن هم برنامه داشتند و امروز را پیش بینی می کردند و وصیت نامه سیاسی الهی امام در شرایط کنونی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فرهنگی ما باشد.



آیت الله باریک بین گفت: از اعضاء شورا انتظار داریم یک بار این وصیت نامه را که با دلسوزی و نگرانی نگارش شده با دقت بخوانند و با انتخاب محورهای اجرایی برای رسیدن به نتایج مفید برنامه ریزی کنند.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از این که استاندار قزوین در شروع کار خود، توجه به امور فرهنگی را در اولویت قرارداده اند تشکر می کنیم و از مسئولان فرهنگی استان درخواست می کنیم با دیدگاه کارشناسی و شناخت آسیب ها جامعه را به سمت حجاب، عفاف، استقلال در هویت ایرانی و اسلامی، پاکدامنی و اخلاق هدایت کنند.