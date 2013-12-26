نتایج جلسات شورای فرهنگ عمومی قزوین باید تغییر رفتارهای نادرست باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه، چهارشنبه شب در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در دوران مدیریت خود که در استانداری برگزار شد با ارائه راهکارهایی اجرایی و کاربردی از بی نتیجه بودن جلسات این شورا انتقاد کرد و گفت: نباید در این شورا که بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است فقط دور هم جمع شویم و صحبت کنیم و بعد از مدتها هیچ نتیجه ای از جلسات نگرفته باشیم.

وی افزود: خروجی شورا باید در جایی دیده شود و ما در پایان یک مدت زمان مشخص بتوانیم گزارش دهیم که با جلسات و برنامه ریزی و راهکارهای اعضا توانسته ایم حداقل یک تغییر رفتار در گروهی از جامعه ایجاد کنیم.



استاندار قزوین یادآورشد: فرهنگ سازی کاری پیچیده و تخصصی است و اگر نتیجه ملموس نداشته باشد نشان می دهد ما موفق نبوده ایم لذا باید تعارف را کنار بگذاریم و به دور از آمار و ارقام و سخنرانی های بی نتیجه با هدف گذاری مشخص در شروع کار دوره جدید، ضمن آسیب شناسی دو یا چند رفتار نامناسب را محور قرار دهیم و روی آن کار کنیم و بعد از چند ماه گزارش دهیم که توانستیم رفتارهای نامناسبی را در جامعه اصلاح کنیم.



تغییر رفتار در جامعه باید ملموس باشد



وی افزود: اگر اتوبانها و پلهای روگذر دو طبقه بسازیم و فرهنگ رانندگی مردم تغییر نکند ترافیک هرگز کم نخواهد شد و سرمایه ها را دور ریخته ایم لذا ابتدا باید فرهنگ سازی را با تغییر رفتارهای ملموس اجرایی کنیم.

روزبه اظهارداشت: چرا باید ورودیهای شهرها از جمله قزوین به گونه ای باشد که وقتی مسافران در آن توقف می کنند پس از ترک محل شاهد انباشت زباله باشیم، چرا در مسیر خیابانها، جاده ها شاهد ریختن زباله هستیم این مشکللات ناشی از این است که ما در فرهنگ سازی و تغییر رفتار موفق نبوده ایم لذا باید دنبال کار عملیاتی باشید.



وی گفت: این موضوع در اکثر مناطق کشور دیده می شود به گونه ای که معاون محیط زیست کشور پیشنهاد کرده چند استان از جمله قزوین، مازندران، گیلان، همدان در توافق نامه ای با نصب سطل های زباله و فرهنگ سازی این پدیده زشت را حل کنند تا دیگر شاهد نباشیم که رانندگان در طول مسیر زباله به بیرون می ریزند و محیط زیست را آلوده کنند.



روزبه تقویت دبیرخانه شورا را مهم دانست و افزود: برای اینکه شورایی کارآمد داشته باشیم باید دبیرخانه ای فعال، پویا و با نشاط را با حضور افراد صاحب نظر، خوش فکر راه اندازی کنیم تا آنها با برنامه ریزی به تشکیل جلسات پربار کمک کنند تا خروجی و نتیجه مفید داشته باشد.



وی گفت: در ابتدای کار، 10 رفتار ناشایست مانند ریختن زباله در معابر و خیابانها، سیگار کشیدن در ملاء عام، رانندگی پر خطر، بی توجهی به مقررات، بی توجهی به شئونات را محور کار قرار دهید و اگر توانستید حتی یک رفتار را حل کنید و تغییر دهید آنوقت می توان گفت شورا پربار بوده است در غیر این صورت وقت و هزینه های خود را هدر داده ایم.

این مسئول تصریح کرد: در استان ظرفیت های بسیار خوبی ماند مساجد و نمازهای جمعه داریم که می توانیم از این قابلیت برای فرهنگ سازی و تغییر رفتار مردم استفاده کنیم.



در این جلسه اعضاء شورا در خصوص هماهنگی برگزاری دعای ندبه باشکوه در 20 دی ماه با پخش از شبکه سراسری، اجرای طرح مقلد شناسی برای دانش آموزان استان، اجرای طرح مطلع مهر برای آموزش خانواده و پیشگیری از طلاق، برگزاری زیارت حضرت رسول اکرم(ص) در 28 صفر مطالبی بیان کردند.





