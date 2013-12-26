وزرات اطلاعات در دیدار هیئت اروپایی با عاملان فتنه بی تقصیر نبود/ استفاده از عناصر فتنه در دولت روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی، چهارشنبه شب در همایش یادواره شهدای فتنه در مشهد اظهار کرد: ایران در جریان مذاکرات ژنو تنها با تحقیر روبرو شد و در حقیقت تیم مذاکره کننده ایرانی چیزی را بدست نیاورد تا از آنان تشکر کنیم.

نباید به دشمن اعتماد کرد

وی ادامه داد: آمریکایی ها اعلام می کنند که نظام اسلامی تنها می تواند برنامه هسته‌ای داشته باشید و در این میان در خصوص حق غنی سازی صحبتی نشده و این امر نشان می دهد که نباید به دشمن بها داد و اعتماد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار هیئت اروپایی با دو تن از عاملان فتنه 88، تصریح کرد: در این زمینه وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه بی تقصیر نیست.

وی ادامه داد: دیدار این هیئت اروپایی به نوعی تحقیر نظام بوده و آنان غلط می کنند پایشان را از گلیم درازتر بگذارند.

استفاده از عناصر فتنه در دولت روحانی

حجت الاسلام رسایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فتنه سال 88 افزود: در حال حاضر در دولت روحانی از عناصر فتنه استفاده شد و ما نسبت به این امر نقد داریم چرا که این موضوع خلاف آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: بنده شخصا به آقای روحانی پیشنهاد می کنم که به جای رفتن به دیدار خانواده شهدای فتنه از خانواده‌های سربازان کتک خورده نیروی انتظامی در سال 88 ملاقات کند.

عناصر فتنه باید پاسخگوی رفتار زشت خود باشند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان محاکمه سران فتنه یادآور شد: این افراد به نوعی هر سال در سالروز 9 دی محاکمه می شوند لذا این افراد باید پاسخگوی رفتار زشت خود در گذشته باشند.

وی افزود: عاملان فتنه اگر از رفتار گذشته خود پشیمان شوند می توانند باری دیگر با فرصتی که نظام به آنها می دهد مورد بخشش قرار بگیرند اما چنانچه ابراز پشیمانی نکنند مورد نقد جدی قرار می گیرند.