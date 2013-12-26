به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج چهارشنبه شب در همایش ناگفته‌های فتنه 88 در موسسه جوانان آستان قدس رضوی، اظهار کرد: عناصر خارجی و بیگانه در جریان فتنه 88 اصل نظام را هدف گرفتند و از بعد داخلی عده ای رهبری را هدف گرفتند و با مطرح ساختن ادعای تقلب و تشکیل کمیته صیانت از انتخابات در جماران بحث ابطال انتخابات را مطرح کردند.

وی از راه اندازی 300 سایت ضدانقلاب خبر داد و افزود: قبل از انتخابات جریان های ضد انقلاب 300 سایت را بر ضد جمهوری اسلامی راه‌اندازی کردند.

وی با بیان اینکه حماسه نهم دی نقشه های دشمن را به هم ریخت، افزود: این حماسه یکی از وقایع مهم تاریخ نظام اسلامی است و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف نظام دارد.

وی نقش مقام معظم رهبری در خنثی سازی فتنه 88 را مهم ارزیابی کرد و افزود: مقام معظم رهبری نقش بسیار مهمی در این زمینه داشتند و به جرات می توان گفت اگر ایشان نبودند انقلاب اسلامی تاکنون با شکست های متعددی مواجه می شد.

فتنه 88 دارای چهار مرحله است

سراج تصریح کرد: این فتنه دارای چهار مرحله است در مرحله نخست فتنه گران به دنبال اردوکشی خیابانی و استفاده از نمادها بودند و در این مسیر پیش از اعلام نتایج انتخابات خود را پیروز میدان دانستند به همین دلیل پس از اینکه آن فردی که آنها مدنظر داشتند رای نیاورد به خیابان ها ریختند.

این کارشناس مسائل استراتژیک بیان کرد: در مرحله دوم و پس از سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه بسیاری از افرادی که پیش از این در جبهه آنان قرار داشتند به سوی نظام بازگشتند و این امر موجب شد تا آنان ادعای کشتار جوانان منتسب به جریان سبز را مطرح کنند

وی تلاش برای جلوگیری از حفظ و استقرار دولت را سومین مرحله فتنه دانست و افزود: در مرحله چهارم فتنه گران در پی جنگ داخلی در کشور بودند اما در نهایت با حماسه 9 دی تمام نقشه های دشمنان نقش برآب شد.

گفتمان اصول‌گرایی قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش داد

سراج در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در انتخابات سال 84 جریان اصولگرایی استقرار کامل یافت،عنوان کرد: این امر موجب شد تا قدرت نرم نظام افزایش یابد و طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا نیز منتفی شود.

این کارشناس مسائل استراتژیک با تاکید بر اینکه گفتمان اصول‌گرایی در سال‌ 88 و دولت نهم کارآمدی خود را نشان داد، افزود: این موضوع سبب شد در جریان انتخابات سال 88 قدرت چانه‌زنی ایران افزایش ‌و اسرائیل و آمریکا در منطقه منزوی شوند.