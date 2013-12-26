وضعیت رتبه کنکور استان همدان در کشور مطلوب نیست

عبدالرضا فولادوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 84 رتیه کنکور استان همدان در کشور چهارم و در سالهای بعد ازآن 29 شده است که این وضعیت در شأن و منزلت جایگاه علمی و آموزشی استان همدان نیست.

فولادوند گفت: سال گذشته رتبه کنکور استان همدان در کشور 14 بوده است که عده ای ابراز رضایت و خشنودی می کنند که این پذیرفتنی نیست ما نباید رتبه 14 را با 29 قیاس کنیم بلکه باید با جایگاه چهارمی که متعلق به همدان بوده است قیاس کنیم.

وی از تشکیل کمیته کنکور به پیشناد استاندار خبر داد و گفت: با تشکیل این کمیته با حضور کارشناسان و صاحب نظران دلایل افت جایگاه کنکور استان در سالهای گذشته مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و با مشخص شدن نقاط ضعف و کمبودها تلاش می شود وضعیت کنکور استان به حد مطلوب و مورد قبول گذشته بر گردد.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان همدان عنوان کرد: در حال حاضر در پایه ششم ابتدایی دچار مشکلات و نواقص فراوانی هستیم که مهمترین آنها معلمان آموزش ندیده و کتابهای درسی این مقطع آموزشی که نواقص متعددی دارد.

عبدالرضا فولادوند بیان داشت: اضافه شدن یک پایه جدید به مقطع آموزش ابتدایی باعث شد نگاه ها و توجه ها به سمت پایه ششم ابتدایی متمرکز و از مقطه پیش دبستانی که مقطع مهم و حساسی برای دانش آموز است غافل بمانیم که یکی از نتایج آن بلاتکلیفی تعداد از معلمان پیش دبستانی است.

فولادوند بیان داشت: یکی از رسالتهای اصلی ما معلمان این است که جامعه را با توجه به هویت تاریخی اش تربیت کنیم و دانش آموزانی را آموزش دهیم که با فکر کردن جامعه را به سمت جلو حرکت دهند.

وی افزود: دربررسی ها و دسته بندیهایی که از سوی کارشناسان به عمل آمده 700 مشکل در این نهاد تشخیص داده شده که باید با اولویت برای رفع آنها تلاش نمود البته این مشکلات مربوط به سالیان اخیر نیست و برخی نگاهها در طول تاریخ 100 ساله آن باعث شده که این مسائل همچنان در بدنه آن باقی مانده و برطرف نشوند.

مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان همدان مشکلات بوجود آمده را ناشی از سیاستهای عجولانه و شتابزدگی در اجرای آنها عنوان کرد و گفت: بخش عظیمی از مشکلات ما در اثر عدم کارشناسی های لازم و عجولانه اجرا کردن تصمیمهای غلط بوجود آمده است که متاسفانه هزینه هایی را بر ما نیزتحمیل نموده است.