دومین آزمون "قرآن در خانه" با هدف آموزش مفاهیم قرآنی در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شبانزاده در نشستی با فعالان قرآنی شهرستان شاهرود که شامگاه چهارشنبه در محل کمیته امداد امام خمینی (ه) شهرستان شاهرود برگزار شد با اشاره به جایگاه رفیع قرآن اظهار داشت: موثرین و فعالان قرآنی باید تمام تلاش خود را برای آشنایی بیشتر مردم یا قرآن و تدبر در آن تلاش کنند که برگزاری طرح "قرآن در خانه" با همین هدف و در راستای آموزش مفاهیم برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه همه ما باید آموزه ها و محتوای آن را فرا گیریم تصریح کرد: باید روح حاکم بر مطالب و سخنان قرآن را بشناسیم و در یادگیری آن تلاش کنیم چرا که این کار چندان دشوار نیست؛ زیرا خداوند قرآن را برای فهمیدن همه مردم فرستاده و بدین منظور آن را آسان ساخته است "وَلَقَدیَسَّرنَا القُرءَانَ لِلذِّکرِ فَهَل مِن مُّدَّکِرٍ" قطعا قرآن را برای پند آموزی اسان کرده ایم؛ پس آیا پند گیرنده ای هست.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود گفت: مبادا از کسانی باشیم که روز قیامت پیامبر(ص) از ما به علت بی توجهی به قرآن ناراضی باشند چرا که خدایی ناکرده خانه هایمان از نسیم دل انگیز تلاوت قرآن کریم خالی باشد چون هر منزلی که در آن قرآن زیاد خوانده شود، خیر و برکت آن زیاد می شود.

شبانزاده اعلام کرد: دومین آزمون قرآن در خانه در راستای آموزش مفاهیم قرآنی با شرکت 10 نفر از بانوان نظام جامع خانواده کمیته امداد برگزار شده و این آزمون حفظ قرآن به صورت پنج جزء به پنج جزء است که بعد از حفظ جزء مربوطه به مرحله بعد وارد می شوند و در انتها هم از برگزیده ها تقدیر می شود.

وی در خاتمه با یادآوری روایتی از پیامبر (ص) که فرمودند "اگر میخواهید همچون سعادتمندان زندگی کنید و همچون شهیدان از دنیا بروید و در روز حسرت نجات یابید و در روز گرمای سخت سایبانی داشته باشید و در روز گمراهی بر راه راست بروید قرآن را بخوانید که کلام رحمان است و حرزی در برابر شیطان و سبب سنگینی ترازوی اعمال"، تاکید کرد: یک مسلمان باید به نحوی تلاش کند تا مشمول این سخن زیبای پیامبر اسلام شود.