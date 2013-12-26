تدبر و تامل در قرآن سبب کمال انسان است/ لزوم تشکیل ستاد احیای وقف

به گزارش خبرنگار مهر،حسن خیریانپور چهارشنبه شب در همایش تجلیل از خادمین سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم (مرحله کشور) و نفرات برتر سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم اظهار کرد: به همت و همکاری استان مازندران باید نقطه نقطه مازندران را در جهت ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی فعال کنیم.



وی افزود: تعمق و تدبر در قرآن ما را به این نتیجه می رساند که معجزه پیامبر اکرم (ص) بر ما، قرآن و کتاب است و نیز این کتاب مملو از حکمت ها و علومی است که می تواند نیازهای بشریت را مرتفع نماید.



معاون توسعه و برنامه ریزی استاندار مازندران ابراز داشت: برای رسیدن به کمال انسانی و داشتن زندگی مناسب و جامعه ای سالم راهی جز تامل و تدبر در قرآن وجود ندارد.



خیریانپور بیان داشت: جوامع بشری همواره از دو آفت جهالت و نادانی و آفت دوری از معنویت آسیب دیده است و این در صورتی است که در آیات قرآنی نیز به این آفت ها اشاره شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه در زندگی شخصی و اجتماعی انسانی موفق و قدرتمند است که از لحاظ دسترسی به دانائی قوی تر باشد گفت: جهالت در دین ما مضموم وبر دانائی تاکید شده است.



معاون توسعه و برنامه ریزی استاندار مازندران با تاکید بر تلاش بیشتر در جهت حرکت در حوزه کسب علم و مدنظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در خصوص عدم دوری از قرآن به سبب ویژگی هدایت کنندگی این کتاب آسمانی گفت: با توجه به ترویج فرهنگ قرآن به عنوان یکی از وظایف مهم اداره اوقاف و امورخیریه از همین جا از زحمات و تلاش همه مسئولان این اداره چه در سطح استانی و چه شهرستانی تشکر و قدردانی می کنم.



لزوم تشکیل ستاد احیاء وقف در شهرستانها



خیریانپور در بخش دیگری از سخنانش به ترویج فرهنگ وقف به عنوان یکی دیگر از وظایف مهم اوقاف و امورخیریه اشاره کرد و بیان داشت: وقف یکی از سنت های دین ماست که همه ما بایستی در ترویج این فرهنگ پسندیده در کشور تلاش کنیم.



وی افزود: برای داشتن جامعه ای توسعه یافته در زمینه علمی،فرهنگی و اجتماعی و جامعه ای عاری از فقر و تنگدستی ، ترویج فرهنگ وقف یکی از راههای موثر آن است.



معاون توسعه و برنامه ریزی استاندار مازندران بر استفاده از تمامی ظرفیت های بالفعل و نهفته استانی بر ترویج فرهنگ وقف تاکید کرد و افزود: پیشنهاد می کنم در همه شهرستانهای استان ستاد احیاء وقف به ریاست فرماندار هر شهرستان و با همکار ائمه جماعات و دیگر دستگاه های اجرائی تشکیل شود تا در کنار ترویج این سنت پسندیده، از اثرگذاری تمامی ظرفیتهای این ستاد بر کلیه موقوفاتی که مورد تعرض قرار گرفتند نیز استفاده شود.



به گزارش مهر ، در پایان مراسم از تمامی خادمان (مسئولین دست اندکار) برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات کشور ی قرآن کریم و نیز برترین های سی و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی با اهدا لوح تقدیر تقدیر و تجلیل شد.