خودروهای فرسوده به قبرستان ماشینها می روند/ حکایت کهنه های دل آزار شهر

به گزارش خبرنگار مهر، معضل آلودگی هوا در در کلانشهرهای بزرگ ایران در روزهای گذشته بسیاری از آنها را از نفس انداخت و برخی از مراکز اداری و آموزشی آنها را به تعطیلی کشاند.

گرچه آلودگی هوا در شهر کرمانشاه به یمن بارش های خوب آزار دهنده نیست اما همینکه هوای سرد سال در روزهای صاف و بدون ابر بیشتر از چند روز تجربه می شود اوضاع جو دگرگون شده و رفته رفته به تشکیل پدیده وارونگی دما منجر خواهد شد.

همه شرایط در حالی برای افزایش آلودگی هوای کلانشهر کرمانشاه فراهم است که به این اوضاع باید جولان اتومبیل های سالخورده و زوار دررفته در خیابانهای شهر را اضافه کرد که با اشتهای خوب و مزاج ناسازگار سوخت گرانبها را ارزان می خورند و به راحتی به منو اکسید کربن تبدیل می کنند.

اوراقی هایی که اکثر آنها همچنان علی رغم عبور چندین ساله از بازنشستگی، کژاوه های لرزان و لغزان برای جابه جایی مسافر در خیابان های شلوغ کرمانشاه هستند. کاری که از آنها دیگر گذشته است اما به ضرب و زور خوردن چند لیتر سوخت اضافه در واحد مسافتی که طی می کنند، روی پا ایستاده اند.

یک کارشناس محیط زیست به خبرنگار مهر گفت: روزهای صاف و سرد زمستانی وقتی برخلاف روند عادی با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما به جای کاهش افزایش می یابد به اصطلاح علمی وارونگی دما اتفاق افتاده است.

پوراندخت جعفری اظهار داشت: در این حالت زمین به دلیل صاف بودن هوا و البته دمای سرد و خشک در نزدیکی سطح، به سرعت با تسریع تشعشعات سرد و موجب افزایش آلودگی در سطح زمین و عدم انتقال آن به لایه های بالایی می شود.

جعفری گفت: در این حالت در صورت قدرتمندی منابع آلودگی مثل همین خودروهای فرسوده هر ساعت به میزان آلودگی افزوده شده و آلاینده ها در نزدیکترین لایه جو به سطح زمین تجمع می کنند.

وی تصریح کرد: آلودگی هوا در این شرایط علاوه بر وارد کردن آسیب های شدید به سلامت شهروندان منابع کشور را نیز با شیب بسیار تندی هدر می دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بدین معنی که یک خودروی فرسوده علاوه بر تولید چندین گاز سمی افزون بر آنچه که خودروهای استاندارد تولید می کنند، چندین لیتر سوخت را نیز از میانگین مصرف نرمال بیشتر استفاده می کنند که جمع و ضرب میزان آن یک رقم باور نکردنی را به ما می دهد.

جعفری اظهدار داشت: مصرف 60 میلیون لیتر بنزین در روز فقط یارانه اش معادل یک تن طلاست و این در حالی است که کل تولید طلای کشور در سال 2 تن است.

به گزارش مهر، به هر حال رعشه خودروهای سالخورده در خیابانهای شهر تنها بر جان زمین نمی افتد بلکه آسمان را نیز را تحت تأثیر قرار می دهد. کهنه هایی که دل آزار شده اند بدون اینکه جایگزین تازه و نو آنها به میدان آمده باشد.

بر اساس این گزارش یکی از رانندگان تاکسی و صاحب همین خودروهای معروف به خبرنگار مهر گفت: صاحب یک ماشین فرسوده از همه بیشتر از دست آن کلافه شده است اما چه کنیم که هم رانده شده از اجتماع خودروهای نو نوار هستیم و مانده در راه تعویض آن.

نعمت مرادی فر گفت: از یک طرف به جرم کهنه بودن برای گرفتن معاینه و بیمه هر چیزی که شما فکرش را بکنید مشکل داریم و از سوی دیگر خبری هم از تعویض خودو نیست.

وی ادامه داد: خیلی ها هم که قبلا برای جایگزینی ثبت نام کرده اند چشمشان به خودروی جدید خود نیفتاده است و در حسرت تحویل خودرو هستند به همین دلیل خیلی رغبتی برای جایگزینی و ثبت نام نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حدودا هفت سال پیش جایگزینی خودروهای فرسوده عملیاتی شد و زمزمه آن به هیجانی برای تحویل خودروی جدید در ازای اسقاط شدن خودروی فرسوده و گرفتن تسهیلات تبدیل شد.

اما از حدودا دو سال پیش تا کنون خبری از طرح جایگزینی و تحویل خودروهای صفر کیلومتر به جای آن پاره های زوار در رفته نبوده است.

موضوعی که مسئولین مرتبط با مسئله از اتمام این وضعیت و آغاز جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داده و از مردم خواستند که برای ثبت نام خودرو مراجعه کنند.

خودروهای فرسوده جمع آوری می شوند

مدیرجمع آوری خودروهای فرسوده مرکز ایمنی و اسقاط استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: برای کاهش آلاینده های خودرویی طرح جمع آوری و تعویض خودروهای فرسوده از سر گرفته شده است.

علی نوروزی اظهار داشت: این طرح با توجه به ضوابطی که اعلام می شود اجرایی شده و افراد برای تعویض خودروی خود می توانند به بولوار گذرنامه نبش کوی 123 مراجعه کنند.

نوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در چندسال گذشته برای پیاده سازی این طرح اظهار داشت: در 5 سال گذشته بیش از 30 هزار خودروی فرسوده در استان کرمانشاه اسقاط شده و تعدادی از آنها هم با خودروهای نو جایگزین شده اند.

وی ادامه داد: با افزایش ارزش گواهی اسقاط، لاشه خودروهای سواری 28 میلیون ریال، وانت زیر یک تن ظرفیت 23 میلیون ریال و وانت بالای یک تن 33 میلیون ریال ارزش گذاری شده است.

وی اعلام کرد که افراد می توانند برای دریافت ارزش ریالی لاشه خودروهای تحویلی از طریق ستاد حمل و نقل سوخت اقدام کنند و در کمتر از یک ماه این مبلغ را دریافت کنند.

وی ادامه داد: خودروهای سواری از مدل 74 به پایین تا مدل سال 57 و وانتها و مینی بوسها و اتوبوسها از مدل سال 76 به پایین می توانند برای تعویض خودروهای فرسوده اقدام کنند.

نوروزی تصریح کرد: شرکت های ارس، سایپادیزل و ایران خودرو دیزل برای جایگزینی خودروهای فرسوده اعلام آمادگی کرده و بانک صادرات نیز با ارائه تسهیلات 35 تا 63 میلیون ریالی در این موضوع مشارکت می کند.

تردد خودروهایی که مهلت تعویض آنها گذشته ممنوع است

همچنین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده با در نظر گرفتن پارامتر های خاص خبر داد.

سرهنگ غلامرضا امیدی به خبرنگار مهر گفت: راهنمایی و رانندگی فاکتورهایی دارد که بر اساس آنها با تردد خودروهای فرسوده برخورد می شود.

امیدی اظهار داشت: پارامترهای راهنمایی و رانندگی برای خودروهای فرسوده باید اجرایی شود و در صورت عدم مراجعه برای تعویض خودروهای فرسوده ای که مهلت آنها به پایان رسیده از عبور مرور آنها جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معضل خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها بر اساس آنچه که به نقل از مسئولین این امر گفته شد ظاهرا بعد از دو سال رکود به جریان افتاده است. موضوعی که با توجه به ارزشمندی سوخت، هوا و محیط زیست بدون تردید از نیازهای مبرم جامعه امروز مخصوصا در کلان شهر کرمانشاه است.

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گزارش از اسما معین

