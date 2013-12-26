حضور ميليوني خودروها در مشهد كمبود پاركينگ را نمايان مي كند/ الزام ساخت پاركينگ منازل

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضاحسین نژاد صبح پنج شنبه در اولین کارگاه تخصصی طراحی معماری در مشهد اظهار كرد: در طرح های ساخت و ساز بنا به ازای هر واحد مسکونی 2 واحد پارکینگ مجوز داده شده در حالی که امروز تعداد خودروهای سطح شهر به یک میلیون می رسد.

وي در خصوص شيوه معماري در گذشته و حال شهر مشهد عنوان كرد: معماری در گذشته در اين شهر دارای یک هارمونی منظم بود و در آرامش فضای شهری موثر بود.

وي با ابراز تاسف از اينكه در حال حاضر معماری دستخوش خشونت شده و این خشونت متاثر از تکنولوژی است افزود: در بحث صنعتی سازی معماری امروزه ساختمان ها را سبک سازی میکنند یعنی مانند گذشته از آجر و سنگ استفاده نمی شود بلکه از مصالح جدید مانند کامبوزیت و شیشه و... استفاده می شود.

حسین نژاد عنوان كرد: کالبد درونی وبیرونی ساختمان ها شکل ماشینی به خود گرفته است و امروزه سبک معماری به كلي تغییر کرده است.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری مشهد عنوان كرد: براي حفظ شکل هارمونی در این دنیای تقابل صنعت و سنت بايد از شیوه های مختلفی بهره ببرد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد خواسته های خود را با تکنولوژی تطبیق دهیم افزود: در واقع تلفیق مصالح جدید و سنتی از مهمترین ارکان است و البته بايد نيازهاي افراد را در آن لحاظ كنيم.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری مشهد بيان كرد: جهان به دنبال شهر هوشمند و منازل هوشمند است اما برای رسیدن به این شهر و خانه باید آرامش را نیز مد نظر قرارداد.

حسين نژاد بيان كرد: در بهره مندی از تکنولوژی شهرهایی موفق هستند که بتوانند از کلیه امکانات در راستای رفاه و آرامش استفاده کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با بیان اینکه تلفیق معماری نباید منجر به تقابل شود، ابراز خرسندي كرد از اينكه مهندسین معماری و شهرسازی وصنعتی سازی به ادبیات و نقطه مشترک رسیده اند.

حسين نژاد گفت: باید معماری صنعتی و سنتی در کنار هم حفظ کرد اما آنچه در این بین تبدیل به تعامل میشود بهره مندی از مصالح جدید در معماری اصیل ایرانی است.

وی گفت: در طرح های ساخت و ساز بنا به ازای هر واحد مسکونی 2واحد پارکینگ مجوز داده شده است در حالی که امروز تعداد خودروهای سطح شهر به یک میلیون می رسد، در طراحی شهری منازل الزام است که پارکینگ در نظر گرفته شود.

حسین نژاد بيان كرد: ایران در باب فرهنگ و معماری میتواند صادرکننده باشد معماری اصیل ایرانی در باغ ها و منازل قدیمی نمود دارد و تلفیق این معماری با تکنولوژب میتواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.