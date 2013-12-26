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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان؛

پاس همدان با تیم وحدت گرگان دیدار می کند

پاس همدان با تیم وحدت گرگان دیدار می کند

همدان – خبرگزاری مهر: در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان تیم پاس همدان با تیم وحدت گرگان دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور تیم پاس همدان میهمان وحدت گرگان است.

همچنین رقابت‌های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور در هفته چهاردهم با انجام پنج بازی پیگیری می شود که در یکی از مسابقات تیم فوتبال بانوان پاس همدان مهمان تیم وحدت گرگان است.

تیم پاس همدان فردا جمعه، ششم دی ماه در استادیوم آزادی گرگان به مصاف تیم وحدت گرگان می رود.

تیم پاس همدان با انجام 13 بازی و کسب 19 امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و همچنین تیم وحدت گرگان نیز با انجام 12 بازی و کسب هشت امتیاز در رده یازدهم حدول رده بندی قرار دارد.

همچنین بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور، مسابقه بین تیم‌های وحدت گرگان و پاس همدان را فاطمه نصراللهی (داور وسط)، سمانه محسنی و مریم کمالی (کمک داور) و سکینه معینی (داور چهارم) قضاوت می کنند.

کد مطلب 2202734

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