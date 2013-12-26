افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در سراسر کشور تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون 25 دفتر استانی در کشور افتتاح شده است که تا چند روز آینده بیست و ششمین دفتر در استان زنجان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: 5 استان هنوز دفتر نمایندگی دیوان عدالت ندارند که تا پایان امسال در استان های ایلام، بوشهر، مازندران، کرج و تهران دفاتر استانی افتتاح شده و تمام استان های کشور دارای دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری می شوند.

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص علت افتتاح دفتر نمایندگی در تهران نیز گفت: این کار برای سهولت شکایت مردم انجام می شود.