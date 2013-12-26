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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در سراسر کشور تا پایان سال

افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در سراسر کشور تا پایان سال

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: تا پایان امسال تمام دفاتر نمایندگی دیوان عدالت در استان های کشور افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون 25 دفتر استانی در کشور افتتاح شده است که تا چند روز آینده بیست و ششمین دفتر در استان زنجان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: 5 استان هنوز دفتر نمایندگی دیوان عدالت ندارند که تا پایان امسال در استان های ایلام، بوشهر، مازندران، کرج و تهران دفاتر استانی افتتاح شده و تمام استان های کشور دارای دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری می شوند.

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص علت افتتاح دفتر نمایندگی در تهران نیز گفت: این کار برای سهولت شکایت مردم انجام می شود.

 

کد مطلب 2202744

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