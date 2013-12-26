تصفیه خانه آب سیستان مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پروژه عظیم تصفیه خانه آب سیستان که از سال 1387 و با هدف تامین آب شرب شهر های سیستان آغاز شد صبح پنجشنبه با حضور وزیر نیرو با صرف هزینه ای به میزان یک هزار و چهل میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون بهره برداری شرکت آبفای سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این طرح در گفتگو با مهر هدف از اجرای این پروژه را تأمین آب مورد نیاز شهرهای سیستان عنوان کرد و افزود: در فاز نخست بهره برداری از این تصفیه خانه شهر های زابل و زهک و در فاز دوم شهر های ادیمی ،زهک، هامون شهر، محمد آباد، دوست محمد، هیرمند، بنجار و قرقری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

محمد رضا لکزایی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه بیش از 370 هزار نفر از جمعیت شهری سیستان از نعمت آب تصفیه شده و قابل شرب برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تاثیر بسزایی در ارتقای شاخص های بهداشتی و رفاه مردم درمنطقه سیستان دارد افزود: با بهره برداری از این پروژه سرانه مصرف آب از میزان 100 لیتر به ازای هر نفر به میزان 180 لیتر افزایش خواهد یافت.

لکزایی ظرفیت تولید آب آشامیدنی تصفیه شده را 2 هزار و 50 لیتر بر ثانیه عنوان کرد و گفت: این طرح با افق بلند مدت و به منظور تامین آب آشامیدنی مردم سیستان تا سال 1415 پیش بینی شده است.

وی طول خط انتقال آب از اين تصفيه خانه را 160 كيلومتر و ازجنس چدن داكتيل و آزبست عنوان کرد و افزود: تعداد 7 ایستگاه پمپاژ به همراه ایجاد ظرفیت ذخیره سازی بین راهی به میزان 69 هزار متر مکعب در این خط احداث شده است.