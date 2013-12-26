7 طرح در کارگروه اشتغال لرستان به تصویب رسید

حامد ویسکرمی صبح پنج شنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این کارگروه هفت طرح اشتغالزا به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به میزان تسهیلات مصوب برای پرداخت به این تعداد طرح اشتغالزا تصریح کرد: تسهیلات ریالی این طرحها 226 میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان همچنین میزان تسهیلات ارزی این تعداد طرح اشتغالزا را 11 میلیون یورو عنوان کرد.

ویسکرمی با اشاره به تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده با تصویب این طرحها در کارگروه اشتغال عنوان کرد: در مجموع در قالب این تعداد طرح 410 فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات پرداخت شده به این طرحها در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بوده است افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و همچنین بانکهای استان تامین شده است.

