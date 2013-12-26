نگاه ها به کردستان فرزند خواندگی نباشد/لزوم تبديل شعارهای دولت تدبیر و امید به عمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان صبح پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ريزي و توسعه استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر کردستان از شاخص های توسعه کشور عقب است و اگر اعتبارات به این شکل توزیع شود در آینده نزدیک استان با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که سهم استان های برخوردار در بودجه دولت از بودجه از استان های کم برخوردار و محروم بیشتر است، افزود: ادامه این روند به جز افزایش اختلاف طبقاتی و محرومیت بیشتر استان های کم برخوردار چیزی را به دنبال ندارد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توانمندی مدیران، دارا بودن منابع مناسب و نیروی انسانی ماهر در کنار اعتبارات خوب می تواند بازدهی داشته باشد در غیر این صورت تمامی سرماتیه های انسانی و منابعی استان همچنان راکد می ماند.

بیاتیان با شاره به این مطلب که مسئولان استانی و کشوری باید واقع بین باشند، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر 25 روستای شهرستان بیجار فاقد آب آشامیدنی است و این زیبنده استان شهید پرور کردستان نیست.

وی ادامه داد: خدمت صادقانه و توزیع اعتبارات عادلانه در بین استان ها می تواند زمینه توسعه متوزان و برابر را در کشور فراهم کنند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم کردستان با امید به توسعه استان، محرومیت زدایی و رفع بیکاری به پای صندوق های رای آمده اند و انتظار دارند که شعارهای دولت تدبیر و امید به عمل تبدیل شود.

بیاتیان اظهار داشت: اعتبارات قطره چکانی و کاهش 34 درصدی بودجه نمی تواند دردی از محرومیت استان کردستان را دوا کند و دولت باید در این راستا چاره ای بیندیشد.

وی افزود: باید برنامه ریزی های در راستای توسعه استان باشد نه پس رفت آن و اگر اعتبارات و برنامه ها به این شکل پیش برود متاسفانه مشکل استان حل نخواهد شد و روز به روز محروم تر می شود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار دیدار مستقیم نمایندگان استان کردستان برای ارائه گزارشی از وضعیت استان با ریئس جمهور شد.