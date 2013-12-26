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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

666 مورد ولادت در ابرکوه به ثبت رسید

666 مورد ولادت در ابرکوه به ثبت رسید

ابركوه - خبرگزاري مهر: رئیس اداره ثبت احوال ابرکوه از ثبت 666 مورد ولادت در 9 ماهه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شفیعی صبح پنجشنبه در دیدار کارکنان ثبت احوال ابرکوه با امام جمعه ابركوه با اشاره به وقايع چهارگانه اين شهرستان در سال جاري اظهار داشت: از ابتداي امسال تا پايان آذرماه، 666 مورد ولادت و 190 مورد فوت در این شهرستان به ثبت رسیده است.

وی بيان كرد: آمار ازدواج های به ثبت رسیده نیز 426 مورد است.

شفيعي با اشاره به تمايل برخي افراد براي تغيير نام عوان كرد: 29 مورد مراجعه در مورد تغییر نام به ثبت احوال ابركوه انجام شده كه برای تبدیل آنها به نام‌های مناسب‌تر اقدامات لازم انجام شده است.

رئيس ثبت احوال ابركوه ادامه داد: طبق بخشنامه صادر شده، تبدیل نام دختران و پسران به اسامی مذهبی در راستای تبدیل به احسن کردن نام‌ها نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و به سهولت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین 196 مورد تغییر نام خانوادگي و هزار و 327 مورد نیز برای تعویض شناسنامه اقدام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از زمانی که آرشیو ثبت احوال به صورت الکترونیکی درآمده است، برای صدور و یا تغییرات شناسنامه‌ای افراد غیر بومی نیازی به پست کردن شناسنامه به شهرهای دیگر نیست و همه شهروندان ساکن در این شهرستان می‌توانند خدمات شناسنامه‌ای خود را از این اداره بخواهند و همین امر موجب رضایت مردم و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه شده است.

کد مطلب 2202785

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