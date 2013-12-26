نخستین ایستگاه گاز LNG در جواهرده رامسر احداث می شود

رستم زرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مایع کردن گاز CNG سوخت جدیدی قابل استحصال است که به صورت اختصار LNG نام دارد.



وی گفت: این نوع سوخت رسانی برای نخستین بار به صورت پایلوت در روستای گردشگر پذیر جواهرده در رامسر اجرایی می شود.



فرماندار رامسر اضافه کرد: در این نوع سوخت رسانی افت فشار گاز وجود ندارد و ایمنی بالای آن برای مصرف کنندگان از جمله مزایایی این نوع تامین سوخت است.



وی از اتمام مطالعات این پروژه خبر داد و تصریح کرد: در خرداد ماه 93 مراحل اجرایی آن آغاز می شود.



وی با اشاره به نیاز اعتبارات بالای گاز رسانی بصورت CNG در روستاهای دور دست، اظهار داشت: این پروژه با همکاری مستقیم وزارت نفت و شرکت گاز کشور صورت گرفته و از اختصاص اعتبارات ملی برخوردار است.