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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

زرودی:

نخستین ایستگاه گاز LNG در جواهرده رامسر احداث می شود

نخستین ایستگاه گاز LNG در جواهرده رامسر احداث می شود

رامسر - خبرگزاری مهر: فرماندار رامسر از اجرایی شدن عملیات احداث نخستین ایستگاه گاز LNG در روستای گردشگرپذیر جواهرده خبر داد.

رستم زرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با مایع کردن گاز CNG سوخت جدیدی قابل استحصال است که به صورت اختصار LNG نام دارد.

وی گفت: این نوع سوخت رسانی برای نخستین بار  به صورت پایلوت در روستای گردشگر پذیر جواهرده در رامسر اجرایی می شود.

فرماندار رامسر اضافه کرد: در این نوع سوخت رسانی افت فشار گاز وجود ندارد و ایمنی بالای آن برای مصرف کنندگان از جمله مزایایی این نوع  تامین سوخت است.

وی از اتمام مطالعات این پروژه خبر داد و تصریح کرد: در خرداد ماه 93 مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

وی با اشاره به نیاز  اعتبارات بالای گاز رسانی بصورت CNG در روستاهای دور دست، اظهار داشت: این پروژه با همکاری مستقیم وزارت نفت و شرکت گاز کشور صورت گرفته و از اختصاص اعتبارات ملی برخوردار است.

کد مطلب 2202807

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