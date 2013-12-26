محمد اكبري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت اصلی این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان و توسعه مشارکتهای مردمی اظهار داشت: اجرای طرح ‌های مشارکتی توسط کمیته امداد به منظور کمک به خانوارهای نیازمند و محرومیت زدایی از جامعه اجرا می‌شود.

وی بيان كرد: کمیته امداد در راستاي انجام بهتر خدمات حمایتی در قالب معیشت، تأمین مسکن، ارتقاي سطح فرهنگی، تامین کمک هزینه جهیزیه، درمان، ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در دستور کار خود دارد.

اکبری با اشاره به رسالت اصلی این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان و توسعه مشارکتهای مردمی اظهار داشت: مردم استان یزد همواره در اجرای طرح های مشارکتی یاریگر این نهاد مقدس بوده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد با بیان اینکه هم اکنون 45 طرح مشارکتی در این نهاد اجرا می شود، اضافه کرد: در هشت ماهه سال 92، بیش از 247 میلیارد و 225 میلیون ریال کمک های مردمی در قالب طرح های مختلف جمع آوری شده است.

وي طرح های اکرام ایتام، احسان دانش آموز، محسنین، احسان زائر، کفارات، زکات، فطریه، اطعام و ... را از جمله طرح های مشارکتی اعلام كرد كه توسط این نهاد اجرا می شود.