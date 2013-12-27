تقدیر رئیس جمهور از برگزیدگان جشنواره علوم پزشکی رازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی در نشستی با برگزیدگان جشنواره رازی، افزود: در روز 24 دی ماه مراسم نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در راستای بزرگداشت محمد زکریای رازی هرساله برگزار می‌شود؛ اظهار داشت: در این روز برگزیدگان برتر حوزه علوم پزشکی در این جشنواره که از برترین‌های جشنواره‌های حوزه پزشکی است تقدیر به عمل خواهد شد.

حسنی، با بیان اینکه مراسم جشنواره رازی با حضور رئیس جمهور برگزار ومسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد، ادامه داد: در کنار این مراسم امروز پنج شنبه یک جلسه توجیهی برای برگزیدگان برگزار شده است.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی به بیان برترین‌های این دوره از جشنواره خاطر نشان کرد: از میان 162 نفر شرکت کننده 27 نفر به عنوان رتبه‌های اول تا سوم انتخاب شدند.



