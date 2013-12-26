برپایی همایش خورشید بصیرت به مناسبت 9 دی در گرگان

سرهنگ ابراهیم مهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: این همایش با حضور خواهران بسیجی و به سخنرانی حجت الاسلام غلامی نماینده ولی فقیه در سپاه استان برپا می شود.

وی ادامه داد: صبح دوشنبه 9دی، همایش دیگری با حضور گسترده بسیجیان و مسئولین استانی و شهرستانی در مسجد جامع گرگان برگزار می شود.

وی از برپایی همایش بصیرت در 8 دی در شهرداری گرگان خبرداد و افزود: این همایش با حضور بسیج ادارات استان و به سخنرانی سرهنگ سلیمان دوست مسئول سیاسی سپاه استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه نینوا گرگان از برگزاری 2 برنامه همزمان در روستاهای شرق و غرب استان خبر داد و اظهار داشت: دوشنبه 9 دی، برنامه ای در مسجد جامع روستای سرخنکلاته با همکاری حوزه مقاومت بسیج سپاه گرگان و سخنرانی حجت الاسلام بابا محمدی امام جمعه سرخنکلاته پس از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

سرهنگ مهقانی در خاتمه تصریح کرد: همزمان برنامه دیگری به همین مناسبت در مسجد روستای قلی آباد با همکاری حوزه بسیج الغدیر و سخنرانی حجت الاسلام ابری نماینده ولی فقیه در سپاه گرگان برپا خواهد شد.

