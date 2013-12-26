ساخت پهپاد به برکت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر پنج شنبه در یادواره 161 شهید گردان 10 الهادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برگزاری یادواره های مختلف در استان، مقدمه ای است برای یادواره 10 هزار و400 شهید مازندران همزمان با شهادت امام رضا(ع) در مصلی ساری که حسن خطام همه یادواره هاست، برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مومنین در رکاب پیامبر یک دسته مردان مرگ بودند و دسته دیگر منتظرند و ادامه راه شهدا حرکت کنند، گفت: باید مدال پر افتخاری را که بر سینه سنگرسازان بی سنگر بودند را حفظ کنید.

وی با اعلام اینکه بانی برگزاری یادواره ها و کنگره شهدا که از شرق تا غرب استان پوشش می دهد، سپاه است، افزود: برگزاری این یادواره ها برای یاد و خاطره و ایثارگری های شهداست که به یاد بیاوریم که شهدا در 8 سال دفاع مقدس چه جانفشانی هایی کرده اند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه برای برگزاری یادواره 10 هزار و 400 شهید به محضر مقام معظم رهبری شرفیاب شدیم و رهبری به 2 نکته اشاره کردند و گفت: هشت سال دفاع مقدس موجب شد جوانان به بسترها، استعدادها، نیروها، تفکر، تعهدات و مقاومت ها شناخت پیدا کنند و همچنین آموختند که ما می توانیم و قدرت داریم و مرد میدان هستیم.

آیت الله طبرسی با اشاره به اینکه مازندران فقط دارای جنگل، دریا و ظرفیت های بالقوه نیست بلکه در زمان 8 سال دفاع مقدس خود را در لشگر ویژه کربلا و غیره خود را نشان دادند، افزود: باید در زمان امتحان شخصیت افراد را شناسایی کرد و شناخت.

این مسئول با اشاره به مذاکرات ژنو دو، تصریح کرد: امروز کشورهای جهان حضور ایران را در مذاکرات ژنو الزامی می دانند.

طبرسی همچنین خاطرنشان کرد: مادران، پدران و همسران شهدا با نشان دادن آمادگی و ظرفیت و حفظ بستر عطر و بوی شهدا در کوی و برزن ها استشمام می شود.

وی با اشاره به اینکه دشمن همانند سابق بدنبال ورود به کشور ایران است، اظهارداشت: آنها نمی دانند انقلاب ایران با رهبری و وحدت گره خورده است و بدنبال شکستن ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستند که موفق نشدند.

وی به حضور 40 شخصیت مسیحی از هلند، یک میلیون زائر از کشورهای دیگر و 500 هزار زائر ایرانی پیاده در اربعین امام حسین در کربلا اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با بیان اینکه چرا مردم و مسئولین نظام دنیا زده و برای پست ومقام سر می شکنند، گفت: اولین مصیبت تغییر و تحولات برای استاندار و بعد مردم است.

همچنین رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: برگزاری یادواره های شهدا برای کاهش فاصله هاست که از فرهنگ و حماسه سازی آنها افتاده است.

