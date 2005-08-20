مشاور وزارت امور خارجه آمريكا عامل افشاي اطلاعات به لابي صهيونيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، به تازگي مشخص شده است ديويد ساترفيلد (David Satterfield) منبع ارشد رسمي سابق وزارت امور خارجه آمريكا كه هم اكنون معاون زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق است، عامل انتقال اطلاعات محرمانه به استيو روزن منبع آيپك بوده است.

گفتني است شهريورماه سال گذشته نيروهاي ضد اطلاعات آمريكا خبر از وجود يك شبكه جاسوسي رژيم صهيونيستي در پنتاگون دادند و فردي بنام "لري فرانكلين" تحليلگر مسائل خاورميانه در دفتر "داگلاس فيث" يكي از معاونان دونالد رامسفلد وزير دفاع ، اطلاعات مربوط به ايران و عراق را از پنتاگون خارج و از طريق لابي ايپك به سفارت اسرائيل در واشنگتن مي رسانده است .

اين مساله براي مدتي بر روابط آمريكا و اين رژيم سايه افكند تا جائيكه سبب شد تا جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در نشست سالانه اين لابي كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز در آن شركت داشت، شركت نكند.

روزن وكيت ويسمان ( Keith Weissman) يكي ديگر ازمنابع رسمي كميته امور عمومي آمريكا-اسرائيل موسوم به ايپك به تازگي متهم شدند كه اطلاعات محرمانه را از منابع آمريكايي دريافت و به منابع اسراييلي انتقال مي داده اند.

طبق بررسي هاي صورت گرفته، ساترفيلد در سال 2002 دو بار با روزن ديدار كرده و درباره اطلاعات محرمانه با وي گفتگو كرده است.

به نوشته نيويورك تايمز ساترفيلد كه مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور مربوط به خاورنزديك بوده است، فعلا به عنوان يكي از منابع رسمي آمريكايي در اين زمينه متهم شناخته شده است اما منابع ديگري نيز هستند كه هنوز نام آنان فاش نشده است.