کلاس درس اخلاق حجت الاسلام حسینی همدانی در مصلای کرج برگزار می شود

علی شفیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند هفته ای است این کلاس درس چهارشنبه شب ها همزمان با اقامه ناز مغرب و عشا در مصلای نماز جمعه کرج برگزار می شود که خوشبختانه با استقبال مناسبی هم مواجه بوده است.

وی از عموم مردم کرج اعم از خواهران و برادران دعوت کرد تا در کلاس درس اخلاق حجت الاسلام محمد مهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز شرکت داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان کرج در خصوص برپایی نماز جمعه این هفته گفت: نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته در شهرستان کرج مطابق هر هفته ساعت 11 صبح آغاز خواهد شد.

شفیعیان افزود: مردم پس از استماع سخنرانی پیش از خطبه ها که مطابق به مناسبت های هفته انجام می شود به استقبال اذان ظهر و ایراد خطبه های اقامه نماز جمعه توسط حجت الاسلام حسینی همدانی خواهند رفت.

وی همچنین از حضور امام جمعه کرج در مساجد این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: نماینده ولی فقیه در استان البرز طی برنامه ای هر شب در یکی از مساجد شهر حضور خواهند داشت تا ضمن اقامه نماز از نزدیک با مردم در خصوص مشکلات مرتبط با این حوزه نیز گفتگو داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان کرج در پایان اعلام کرد: اگر مردم محله ای درخواست حضور حجت الاسلام حسینی همدانی در مسجد محل خود را دارند می توانند با ستاد اقامه نماز تماس حاصل کنند.