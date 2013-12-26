اجتماع نخبگان فرهنگ دینی در زمینه حماسه 9 دی در همدان/برگزاری 100 نشست بصیرتی

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بصیرت افزایی عمومی در زمینه فتنه 88 و حماسه 9 دی اظهار داشت: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر برنامه های جنبی بصیرت افزایی، اجتماع اقشار تاثیرگذار استان همدان را برای تبیین حماسه 9 دی در برنامه کاری دارد.

تقویت گفتمان برخورد با فتنه از اولویت های کاری سازمان تبلیغات اسلامی

وی با بیان اینکه تقویت گفتمان برخورد با فتنه از اولویت های کاری سازمان تبلیغات اسلامی است، ابراز داشت: گفتمان نیاز و تعهد به ولی فقیه و ولایت نیز از دیگر اصول مسلمی است که باید در برنامه های بصیرتی این موضوع مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان داشت: اجتماع نخبگان فرهنگ دینی در زمینه حماسه 9 دی در محضر نماینده ولی فقیه در استان همدان برگزار می شود تا در این زمینه موارد بصیرتی و تبیینی مورد توجه و تشریح قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان ادامه داد: در این همایش نخبگان فرهنگ دینی در استان نسبت به حماسه ارزشمند و گرانسنگ 9 دی موارد و مباحث راهبردی همت می گمارند و تبیین گفتمان تبیین جایگاه و نقش ولایت فقیه در دفع فتنه نیز مورد توجه و تشریح قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: گفتمان تبیین جایگاه و نقش ولایت فقیه در دفع فتنه علاوه بر این همایش در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مدارس استان همدان نیز مورد بررسی و تشریح قرار می گیرد.

وی به دعوت از شخصیت های علمی فرهنگی و سیاسی برای حضور در مراسم و همایش های 9 دی همدان اشاره کرد و افزود: علاوه بر مراکز علمی این گفتمان در مساجد و اماکن تبلیغ دینی نیز بیان تبیین می شوند.

اعزام 700 مبلغ برای تبیین حماسه 9 دی در استان همدان

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به اعزام مبلغان برای تبیین موضوع حماسه 9 دی در استان اشاره داشت و اضافه کرد: حدود 300 مبلغ در این زمینه به نقاط مختلف استان همدان اعزام خواهند شد.

وی افزود: قریب به 9 برنامه محوری با برنامه های منسجم جنبی در آستانه 9 دی امسال توسط سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود که در نهایت منجر به برپایی بیش از 100 گفتمان تبیینی در حوزه حماسه 9 دی در استان همدان خواهد شد.

حجت الاسلام دشتکی در پایان سخنانش اذعان داشت: در راستای بصیرت افزایی حماسه 9 دی، شبکه تبلیغی استان همدان نیز به همراه شبکه نخبگان و هسته های فرهنگی در قالب های مختلف از جمله قالب فضای مجازی ورود خواهند داشت.