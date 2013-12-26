هزینه های ملی و اداره کشور کاهش یابد/ با ریخت و پاش به تولید نمی رسیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در یادواره 980 شهدای کارگری مازندران افزود: باید با قدرت در مذاکرات حضور یافت و قدرتها نیز در برابر رهبری، قدرت مردم به پای مذاکره آمدند و باید مذاکرات قدرمند را شکل داد.

ابوترابی فرد عنوان کرد: کاهش هزینه های اداره کشور باید به حداقل ممکن برسد و منابع کشور به سمت تولید رود و اشتغال و تولید ثروت ایجاد شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید مقابل دشمنانی که ایستاده اند، ایستاد وگرنه زیر چکمه های صدامها خرد می شویم و استقلال و شخصیت مان از بین می رود.

وی تاکید کرد: ایستادگی باید همراه با عقل، تدبیر، عقلاینت و برنامه، همراه با کاهش هزینه های ملی، زندگی و افزایش درآمد باشد و متاسفانه در این حوزه مدیران کشور برعکس عمل کرده اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسی که می خواهد برابر دشمنان بایستاد، کاهش هزنیه های ملی را ایجاد می کند، گفت: در سال 84 هزینه جاری کشور حدود 25 هزار میلیارد تومان بود درحالی در سال 92 بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی اظهار داشت: با افزایش هزینه های ملی اراده تولید از بین رفت.

با ریخت و پاش به تولید نمی رسیم

وی گفت: تا زمانی که منابع کشور صرف پرداختها و استخدامهای بی رویه شود به تولید نخواهیم رسید، اینطور نباید باشد که اقتصاد مقاومتی را شعار دهیم و عمل نکنیم و این اقتصاد با کمترین هزینه همراه است.



وی با مرور زندگی امیر مومنان (ع) گفت: اینکه سبب شد تا مولای متقیان برابر معاویه پیروز نشود، این بود که یارانش اهل صبر نبودند و مقابل کفار ایستادگی نکردند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با عنوان اینکه دشمن ما را رها نمی کند گفت: اگر چه در عرصه نظامی شکست خورد ولی در عرصه اقتصادی ورود پیدا کرد و آنها هویت دینی و اسلامی ما را نشانه گرفته اند و با آن سر ستیز دارند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: هویت نظام سلطه با هویت نظام دینی سر جنگ دارند و تا زمانی که مدیریتش در دست صاحبان زر و زور و قدرتهای شیطانی است نمی توانند با نظامی که رهبریش فقیه عادل، اسلام شناس و متواضع در برابر خدا و بندگان خداست، پیروز شود.

مازندران پیشتاز در بزرگداشت شهدا است

نایب رئس اول مجلس شورای اسلامی گفت: مازندران در میدان بزرگداشت یاد و اندیشه شهدای عالیقدر پیشتاز است و گام برداشتن در مسیر شهدا، مسیر پیشرفت کشور را هموار می کند.

وی گفت: مومن در نگاه قرآن دو ویژگی اهل معرفت و علم دارد و آراسته به عمل صالح است و باید جامعه تلاش کند در این مسیر قدمهای بزرگی را بردارد.

وی اظهار داشت: به هر میزانی که به معرفت ما افزوده شود و رفتار ما مبتنی بر علم ایمان باشد به همان میزان از درجه بالاتر ایمان برخورداریم.

ابوترابی فرد یادآورشد: وفای به عهد راز بقای جامعه است و آسیبهایی که از این نظر به جامعه وارد شده است باید بررسی شود و جایی که علم، عقل و ایمان قرار دارد، انسان باید صابر باشد و انسانهای هواپرست هرجا که اقتضا کند، حضور می یابند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: انسانی که خداوند مربی اوست، استقامت می ورزد و دفاع مقدس محصول این عقیده بود و امام راحل مظهر صبر و استقامت بود.

وی گفت:باید در برابر دشمن صبر داشت و هر دشمنی اگر مقتدر باشد، اهل صبر است و بر هدفش ایستادگی می کند و اگر می خواهید بر او پیروز شوید، باید صبر پیشه کرد.

پیروزی ثمره صبر است

ابوترابی فرد بیان داشت: اگر صبر نیروهای انقلاب و مقاوم نبود به پیروزی نمی رسیدیم و پیروزی ثمره صبر در مقابل دشمنان است.

وی یادآورشد: استکبار جهانی به دنبال ساقط کردن جمهوری اسلامی است و همه قدرتهای شیطانی دلارها هزینه کردند تا به این هدف دست یابند و آنچه سبب شد تا صفوف متحد دشمن شکسته شود، صبر و پایداری ملت مقاوم ایران، مقام معظم رهبری، بسیجیان و شهدا بوده است.

رونمایی از تمبر یادبود و تجلیل از خانواده شهدای شاخص

در این مراسم از تمبر یادبود 980 شهید کارگر استان مازندران رونمایی و از خانواده پنج شهید کارگری شامل شهید علی حسنی، نورزعلی یزدانخواه، سید مهدی مظفری، کیومرث زراعتگر و رمضانعلی پیشدادیان تجلیل شد.