رقابت ووشوکاران "نن شائولین چوان" گلستان در کلاله/قایقران گلستانی در مرحله سوم اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سبک "نن شائولین چون" ووشو از برگزاری مسابقات در دو بخش ساندا و تالو ووشو با شرکت ووشوکاران سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد.

به گفته گعلی دولتی" مسئول سبک "نن شائولین چوان" استان، این پیکارها در سالن وحدت شهرستان کلاله برگزار می شود.

گفتنی است مسابقات به صورت تیمی برگزار خواهد شد شرکت کنندگان حق شرکت در آن را به صورت انفرادی ندارند.

حضور عادل مجللی در تیم ملی قایقرانی

"عادل مجللی" قایقران گلستانی و قهرمان آبهای آرام آسیا درسومین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام مردان که با حضور 16 قایقران از 9 استان کشور از روز جمعه 6 دی ماه در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

سومین مرحله از اردوی تیم ملی آبهای آرام به منظور حضور موفق در بازیهای آسیایی «اینچئون» کره جنوبی در دو بخش کایاک و کانو انجام می شود و تا 26 دی ماه ادامه خواهد داشت.

